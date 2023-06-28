Лучше быть квартирантом 17 лет подряд: в НБУ объяснили, почему невыгодно покупать жилье

В НБУ рассказали, что в первом квартале этого года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения.

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Из-за полномасштабной войны с Россией на рынке жилой недвижимости в Украине продолжается глубокий кризис. Сейчас украинцам арендовать жилье стало выгоднее. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, который обнародовали 28 июня.

Что происходит на рынке недвижимости

Регулятор отмечает, что рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны было выдано менее 250 кредитов), а государственные программы не могут похвастаться стабильной работой.

В НБУ считают, что в таких условиях спрос на жилье еще долго будет подавлен по следующим причинам:

война;

снижение доходов населения;

значительная эмиграция.

"Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже, все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе", – сказано в прогнозе Нацбанка.

Сколько жилья было построено с начала 2023 года

По данным регулятора, в первом квартале этого года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

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При этом выставляемые продавцами цены на жилую недвижимость не соответствуют рыночным реалиям. Цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже, чем средние по всем объявлениям.

"О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти в два раза превышает историческое среднее. Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья", – говорится в сообщении.

В отчете говорится, что при нынешних ценах на жилье выгоднее арендовать квартиру более 17 лет подряд, чем ее купить.

Как выживает во время войны рынок недвижимости

Весной 2023 года Фокус пообщался с обозревателем рынка недвижимости Викторией Берещак и она рассказала, что из более чем 90% проектов, анонсировавших возобновление работ на стройплощадках после начала полномасштабного вторжения, только половина действительно занимается строительными работами, а не создает видимость.

При этом, по ее словам, приемлемыми темпами строительства, показатели которые составляют около 7-10% готовности объекта ежемесячно, могли похвастаться всего 25% застройщиков.

А соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов оценил долю активных стройплощадок от общего количества возводимых объектов:

областные центры на Западе Украины (Львов и др.): 35%;

Киев: 30%;

Одесса: 12%;

Днепр: 10%;

Харьков: 7%;

другие областные центры (Винница, Житомир, Полтава, Черкассы): 6%.

Ранее Фокус писал, где в Украине во время войны построили больше всего жилья. Также напомним, кто из украинцев в 2023 году должен уплатить налог на недвижимость.