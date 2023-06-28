Краще бути квартирантом 17 років поспіль: в НБУ пояснили, чому невигідно купувати житло

У НБУ розповіли, що в першому кварталі цього року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке почалося ще до повномасштабного вторгнення.

Related video

Через повномасштабну війну з Росією на ринку житлової нерухомості в Україні триває глибока криза. Наразі українцям орендувати житло стало вигідніше. Про це йдеться у звіті Національного банку України (НБУ) про фінансову стабільність, який оприлюднили 28 червня.

Що відбувається на ринку нерухомості

Регулятор зазначає, що ринкової іпотеки в Україні зараз майже немає (за рік повномасштабної війни було видано менш як 250 кредитів), а державні програми не можуть похвалитися стабільною роботою.

У НБУ вважають, що в таких умовах попит на житло ще довго буде пригнічений з таких причин:

війна;

зниження доходів населення;

значна еміграція.

"Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються дедалі рідше, дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі", — сказано в прогнозі Нацбанку.

Скільки житла було побудовано з початку 2023 року

За даними регулятора, у першому кварталі цього року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке почалося ще до повномасштабного вторгнення. Кількість нових будівництв скорочується.

Важливо

Вкладаємо у нерухомість та облігації. Як краще інвестувати кошти в Україні під час війни

При цьому ціни на житлову нерухомість, які виставляють продавці, не відповідають ринковим реаліям. Ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижчими, ніж середні за всіма оголошеннями.

"Про те, що ціни на ринку нерухомості далекі від свого природного, підкріпленого ринковими чинниками рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно й далі майже вдвічі перевищує історичне середнє. Умови оренди привабливіші за придбання, що й надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла", — йдеться в повідомленні.

У звіті йдеться про те, що за нинішніх цін на житло вигідніше орендувати квартиру понад 17 років поспіль, ніж її купити.

Як виживає під час війни ринок нерухомості

Навесні 2023 року Фокус поспілкувався з оглядачкою ринку нерухомості Вікторією Берещак, і вона розповіла, що з понад 90% проєктів, які анонсували відновлення робіт на будмайданчиках після початку повномасштабного вторгнення, тільки половина дійсно займається будівельними роботами, а не створює видимість.

Водночас, за її словами, прийнятними темпами будівництва, показники яких становлять близько 7-10% готовності об'єкта щомісяця, могли похвалитися лише 25% забудовників.

А співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов оцінив частку активних будмайданчиків від загальної кількості об'єктів, що зводяться:

обласні центри на Заході України (Львів та ін.): 35%;

Київ: 30%;

Одеса: 12%;

Дніпро: 10%;

Харків: 7%;

інші обласні центри (Вінниця, Житомир, Полтава, Черкаси): 6%.

Раніше Фокус писав, де в Україні під час війни побудували найбільше житла. Також нагадаємо, хто з українців у 2023 році має сплатити податок на нерухомість.