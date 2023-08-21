Реєстрація нерухомості в "Дії": хто з українців може скористатися новою послугою

Послуга не тільки позбавить шахраїв можливості підробити документи, а й дасть змогу громадянам отримати компенсацію на ремонт житла в межах програми "єВідновлення".

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Зареєструвати свої права на нерухомість тепер можуть українці, які проживають у Харківській і Полтавській областях. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна. Тоді у шахраїв не буде шансів підробити документи і привласнити нерухомість собі.

"Також реєстрація необхідна для отримання компенсації в межах програми "єВідновлення", оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав", — зазначають у пресслужбі уряду.

Як зареєструвати нерухомість у "Дії"

Для цього потрібно:

обрати відповідну послугу;

внести потрібну інформацію та скани документів;

засвідчити заяву електронним підписом.

У Кабміні нагадали, що раніше зареєструвати нерухомість у "Дії" могли громадяни, які проживали:

у Тернополі;

Харкові;

Луцьку;

у Львівській;

Закарпатській;

Київській;

Дніпропетровській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Чернігівській областях та Чугуївському районі Харківської області.

Тепер же її запустили в усіх населених пунктах Полтавської та Харківської областей.

Пільгові кредити на житло

Український уряд спільно з "Укрфінжитлом" розширює програму "єОселя", тож скористатися пільговими кредитами для купівлі житла до кінця 2023 року зможуть ще близько 10 тисяч українців.

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Наразі 2 745 сімей уже купили собі житло за іпотечною програмою. На тлі розширення програми тим, кому відмовили в задоволенні раніше поданих заявок, можуть спробувати отримати кредит ще раз. Подати заяву можна в застосунку "Дія". Для цього потрібно:

Увійти в "Дію" — меню "Послуги" — "єОселя".

Вказати склад сім'ї та дохід.

Заповнити дані про житло, яке хочете купити в кредит.

Обрати банки та підписати заяву "Дія.Підпис".

Раніше Фокус писав, де в Україні під час війни побудували найбільше житла. Також нагадаємо, що в Україні вже діє програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення. Так, державну грошову допомогу виділяють для дрібного або некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.