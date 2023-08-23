Гривне — 27 лет. Взлеты и падения курса национальной валюты с 1996 года по сей день

В этом году исполняется 32 года с момента провозглашения Независимости Украины, а вот национальной валюте — гривне — 27 лет. Фокус исследовал, что происходило с курсом гривны в течение этих лет, имеет ли гривна перспективы укрепиться или же ее курс уже в следующем году преодолеет отметку 40 грн/доллар.

Национальная валюта Украины за прошедшие годы пережила не один кризис, однако самые значительные сложности курса эксперты связывают с Россией, которая уже дважды за последние 9 лет осуществила масштабные вооруженные нападения на Украину с целью реализации своей захватнической политики. Самые существенные колебания курса гривны состоялись в 2014 и 2022 годах — именно под влиянием вторжения РФ и негативных экономических последствий, с этим связанных. Фокус вспомнил все важнейшие этапы для украинской национальной валюты и спросил у экономистов, как может в дальнейшем меняться курс гривны и прогнозируется ли вскоре изменение фиксированного официального курса НБУ.

Сто тысяч за гривну: как и когда была введена в обращение украинская нацвалюта

Через 5 месяцев после провозглашения Украиной Независимости — с января 1992-го — Национальный банк Украины ввел в обращение купоно-карбованцы. По замыслу, они должны были быть средством платежа не дольше, чем полгода, до введения национальной денежной единицы — гривны. Однако из-за безумной гиперинфляции, которая достигала 10156%, введение гривны отложили на три года. И только в 1996-м (главой НБУ был Виктор Ющенко), наконец, была проведена денежная реформа, а в обращении появились банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Обмен купонов на гривны проводился по курсу 100 000:1. Интересно, что, поскольку тогда технической возможности напечатать достаточное количество банкнот в молодом государстве не было, гривны везли в Украину из Канады и Великобритании морским и воздушным путем.

В 1996-м в Украине была проведена денежная реформа Фото: УНИАН

С сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна. На момент ее введения официальный курс составлял 1,76 грн за доллар.

Курсовые гонки, азиатский кризис 1998 года и экономический спад в Украине

"После денежной реформы 1996 года, курс доллар/гривна стартовал с 1,76 гривны за 1 доллар. Гривна, очевидно, была переоценена, и такой курс явно не соответствовал экономическому состоянию страны, когда переход к "постсоветской" экономике еще не был завершен, — говорит Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

Впрочем, такой курс просуществовал недолго — через несколько лет гривна девальвировала. Причина этому — мировой экономический кризис стран Азии. Дело в том, что после многих лет быстрого роста в 1997-м экономики азиатских стран внезапно вошли в глубокую рецессию.

Экономисты объясняют это следующими факторами:

резкий рост "азиатских тигров";

рост государственного и корпоративного долга;

перегрев экономики;

бум на рынке недвижимости.

Девальвации валют пережили Малайзия, Индонезия, Бирма, Таиланд, Бангладеш, позже кризис подобрался и к РФ. 17 августа 1998-го российское правительство объявило дефолт. Поскольку украинская экономика существенно зависела от импорта российских энергоносителей, предотвратить девальвацию гривны не удалось. Если в январе 1998-го курс был 1,9 грн за доллар, то уже в начале октября гривна девальвировала до 3,4 грн/долл. Процесс продолжился и в следующем году. Летом 1999-го курс составлял 4,7 грн за доллар, а на конец года — перевалил за 5 грн. Больше всего кризис сказался на металлургии — спрос на украинскую сталь снизился.

Чтобы остановить девальвацию, Ющенко поручил ввести детализацию целей покупки наличной валюты коммерческими банками Фото: УНИАН

Азиатский кризис пришелся на период второго председательства экс-президента Виктора Ющенко в Национальном банке. Чтобы остановить девальвацию, Ющенко поручил ввести детализацию целей покупки наличной валюты коммерческими банками. Целью этой меры было ограничить продажу долларов для обменных пунктов. Вместе с тем, банки обязали отказаться на какое-то время от получения выплат по гособлигациям. Кроме того, прибегли к секвестру (сокращению расходов) государственного бюджета. Как вспоминает в СМИ тогдашний министр финансов Игорь Митюков, бюджетные расходы были сокращены на 25%. Остановить девальвацию удалось, в том числе, и благодаря помощи международных финансовых институтов.

Курс, с которым украинцы провожали 99-й, то есть больше 5 грн за доллар, остался почти на десятилетие. Период с 2000 по 2008 годы можно описать, как относительно стабильный, с "ручным" управлением курсом со стороны НБУ, вспоминает Юрий Крохмаль. Во время президентства Ющенко в Украину наконец-то начали идти иностранные инвестиции.

"В первую очередь, это (определенная стабильность курса, — Фокус) было обусловлено интенсивным притоком иностранного капитала в Украину и активным развитием банковской системы", — объясняет Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Период с 2000 по 2008 годы можно описать, как относительно стабильный, с "ручным" управлением курсом со стороны НБУ.

В эти годы десятки тысяч украинцев набрали валютных кредитов, поскольку проценты по ним были меньше по сравнению с гривневыми. Но уже скоро им придется за это сильно пожалеть — приближался очередной мировой финансовый кризис, а вместе с ним — кризис в Украине, во время которого гривна девальвировала.

Ипотечный кризис в Америке и банкопад в Украине

"После победы Оранжевой Революции считалось, что Украина определилась и идет на Запад. Сюда начали валить западные инвестиции, которые раздували цены на активы, недвижимость, акции, бизнесы, — рассказывает глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак. — Считалось, что экономика Украины будет быстро догонять Европу. И все было бы неплохо, если бы не Америка. Там в 2007-м начался огромный финансовый кризис. Его причина в том, что банки в США выдавали много ипотечных кредитов низкого качества. Когда стало понятно, что эти деньги не будут возвращать, банки в Америке начали падать, как и акции. Международные банки начали вынимать деньги с развивающихся рынков".

Осенью 2008-го в развивающихся странах наблюдался отток капитала. Не стала исключением и Украина. Отток краткосрочных капиталов, сокращение объемов экспорта и внешнего кредитования уменьшили предложение долларов в Украине. В то же время растет спрос на валюту для возврата долларовых займов и для обслуживания внешнеторговых операций. Это привело к обвальной девальвации гривны — курс пробил дно в 12 грн за доллар, вспоминает Козак. Девальвация, в свою очередь, усилила инфляционные процессы и обострила проблему возврата долларовых кредитов. Четкой антикризисной программы правительством разработано не было. НБУ предоставлял кредиты рефинансирования банкам, проводил валютные аукционы. Однако эти меры не были эффективными.

Осенью 2008 года начался банковский кризис — НБУ начал вводить в банках временную администрацию Фото: УНИАН

"Начались проблемы в украинских банках, — продолжает Тарас Козак,. — Инвесторы деньги забирали, и физлица тоже. Нацбанк пытался поддержать их через кредиты рефинансирования. На то время банки были ненадежные, со значительными "дырками". Те, которые принадлежали олигархам, средства с депозитов вкладчиков забирали на свои бизнесы. Контроль за банками был очень слабый, огромная коррупция. Банки приходили на валютный рынок, на них [кредиты рефинанса] покупалась валюта, и она утекала — или в наличные, или за границу. Нацбанк тогда остановил эти выдачи". В 2008 году временная администрация была введена в Проминвестбанк, Родовид банк, Укрпромбанк и банк "Надра". Позже Проминвестбанк и "Надра" возобновили работу, однако лишь на некоторое время — банк "Надра" ушел на ликвидацию в 2015 году, а Проминвестбанк — в начале 2022 года. В 2009 году Укргазбанк был национализирован — его владельцем стало государство в лице Кабинета министров Украины.

Владимир Стельмах был главой НБУ с декабря 2004 года до декабря 2010 года Фото: УНИАН

Чтобы прекратить лавинообразное закрытие депозитов физическими лицами, НБУ, который тогда возглавлял Владимир Стельмах, постановлением №319 от 14 октября 2008 года запретил досрочное закрытие вкладов как физическими, так и юридическими лицами.

В 2009-м курс колебался в диапазоне 7,7-7,97 грн за доллар. В 2010 году ситуация в финансовом секторе улучшилась. Курс стабилизировался на отметке 7,9 грн за доллар и был на этой отметке в течение 2010-2013 годов.

В 2010-2013 годах НБУ держал курс на отметке 8 грн за доллар Фото: УНИАН

"Экономика Украины вышла из острой фазы экономического и финансового кризиса и находится на этапе посткризисного развития. После существенного спада 2009 года обеспечен рост ВВП на уровне 4,2%, объемов промышленного производства — 11,2%, оборота розничной торговли — 7,6%", — отчитались в НБУ в 2010-м.

Цена "курсовой стабильности" оказалась слишком высокой. Для искусственного удерживания курса проводились значительные интервенции по продаже валюты и "сжигались" огромные объемы резервов.

Регулятор нацелился на обеспечение стабильности денежной единицы. "Период относительной стабильности гривны с 2009 по 2013 год был следствием специфической политики того времени — создания иллюзии, что страна имеет стабильную экономику. Хотя фактически роста ВВП ни в 2012-м, ни в 2013 году не было", — отметил Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

"Уровень 8 гривен за доллар оставался практически неизменным "святым граалем показателя стабильности в стране" до Революции Достоинства 2014 года", — отметил Юрий Крохмаль.

В целом, со времени введения гривны и до 2014 года курс гривны к доллару был фиксированным.

"Для Украины — страны с малой, открытой экономикой, которая в значительной степени зависит от условий на внешних рынках из-за весомой доли внешней торговли в ВВП и преимущественно сырьевой структуры экспорта, цена такой "курсовой стабильности" оказалась слишком высокой. Для искусственного удержания курса на экономически необоснованном уровне проводились значительные интервенции по продаже валюты и "сжигались" огромные объемы международных резервов. Длительная фиксация обменного курса вредила финансовой стабильности и привела к накоплению макроэкономических дисбалансов, дальнейшая реализация которых привела к более чем трехкратной девальвации гривны к доллару США во время кризиса 2014-2015 гг., ухудшению доверия к национальной валюте и монетарной политике Национального банка", — сообщили Фокусу в Нацбанке.

Что касается валютных заемщиков, то решение их проблемы растянулось на годы. Клиенты банков, у которых были долларовые займы, организовывали многочисленные митинги, потому что вместо 5 грн/доллар должны были платить по курсу по 8 гривен. В апреле 2021-го ВРУ проголосовала закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте", которым обязала банки конвертировать валютные займы в гривневые и снизить процентные ставки по ним.

Революция Достоинства, аннексия Крыма и части Донбасса: самое важное для гривны в 2014-2015 годах

Один из самых больших стрессов ожидал валютный рынок в 2014 году, когда после колебаний, связанных с Революцией достоинства и признанием президента Виктора Януковича нелегитимным, произошло нападение России с последующей аннексией части Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Однако эксперты отметили: падение курса гривны в 2014 году было обусловлено еще действиями власти периода президентства Виктора Януковича. То есть, причина курсовых колебаний того времени не только в стрессе от смены власти в стране и начала Антитеррористической операции, сколько в том, как вела себя власть до 2014 года.

Во времена Виктора Януковича власть держала курс под контролем, хотя уже тогда было понятно: эти усилия являются искусственными и гривна все равно будет падать.

"Основные факторы — это дисбалансы, которые были созданы и накоплены во времена власти Януковича. В частности, многие ЕМ-страны (развивающихся стран) проходили ослабление собственных валют в конце 2011-го года, в то время, как местная власть держала курс 8, блокировала Валкли (регистрации операций клиентов в Системе подтверждения сделок на межбанковском валютном рынке Украины) и операции/доступ крупным банкам к межбанку, овернайт ставки в гривне достигали 50% и выше. После бегства власти Януковича оказалось то, что и подозревали, что банально много ресурсов, финансирования, средств было разворовано. Другой фактор — это, конечно, вторжение РФ, аннексия Крыма, вторжение на Донбасс", — перечисляет факторы влияния на курс в 2014 году аналитик Иван Угляница.

Нападение России в 2014 году и начало АТО существенно повлияли на экономику Украины и курсовые колебания

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, АТО, потеря большей части экономики Донбасса и потеря Крыма, все последующие события в военном направлении привели к следующим шагам, таким как обвал экономики, отток капитала, регулирование рынка капитала, переговоры с владельцами долга и, соответственно, практически объявленный дефолт, банкопад, который привел к масштабному перераспределению рынка и оттоку капитала. "Отток средств нерезидентов и капитала резидентов, которые выводили деньги, а регулятор побоялся тогда предпринять необходимые шаги по урегулированию движения капитала. В 2014 году это сразу не было сделано, соответственно, мы видели этот поток, мы дали этому капиталу уйти и, конечно же, это повлияло на гривну", — говорит Андрей Шевчишин.

В 2015 году резкое падение импорта, запуск программы МВФ и постепенное восстановление доступа правительства на внешние рынки капитала позволили стабилизировать экономическую ситуацию.

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран добавляет: в 2014 году в Украине произошла смена элит. Старые элиты массово вывозили капиталы в РФ, в том числе, наличные, банковское золото, а затем еще значительный период времени проводили вывод капитала через банки. "Второй по значимости фактор — сокращение экспорта за счет прекращения поставок в РФ, со временем он восстановился в направлении ЕС или стран дальнего зарубежья, но это был шок в определенной степени для экономики, когда после Януковича пришлось прекращать работу экспортных предприятий", — говорит Виталий Шапран.

В 2014 году Национальный банк отказался от фиксации курса и усилил курсовую гибкость, а в 2015 году перешел к новому монетарному режиму — инфляционному таргетированию. "Неотъемлемой составляющей такого режима в традиционном формате является плавающий обменный курс", — отметили в НБУ.

В январе 2014 года курс гривны девальвировал на наличном рынке до 12 грн за доллар, а в начале 2015 года достиг 17 гривен за доллар. В течение 2015 года гривна продолжала терять — в декабре курс достиг 25,5 грн за доллар. Главными факторами была слабая экономическая ситуация, фактически, экономический и финансовый кризис, вызванный последствиями правления Януковича и действиями РФ.

"Это было практически равнозначное влияние двух факторов — потери производства и экспорта из-за начала войны и огромных накопленных внешних дисбалансов. Аннексия Россией украинских территорий стала триггером для срабатывания этих факторов — поэтому за очень короткое время резервы НБУ упали ниже 5 млрд. долл, а курс гривны начал неконтролируемо обесцениваться. При отсутствии резервов НБУ не мог ничего сделать. Поэтому страна прошла через классический валютный кризис. Только дальнейшее резкое падение импорта, запуск программы МВФ и постепенное восстановление доступа правительства на внешние рынки капитала позволили стабилизировать ситуацию", — рассказал Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Степан Кубив был главой Нацбанка в 2014 году и не предпринял необходимых мер, чтобы избежать оттока капитала Фото: УНИАН

По словам Ивана Угляницы, в 2014-2015 годах на курс влияла активизация войны, а затем и связанный с этим отток валюты. "Внутренним фактором был очень большой объем рефинансирования банков со стороны НБУ во времена Степана Кубива (был главой НБУ некоторое время в 2014 году, — Фокус), которое при этом никак не контролировалось — поэтому все это пошло на конвертацию в валюту и отток конвертируемой валюты", — считает эксперт.

Рост резервов и гибкий курс: что было с гривной в 2016-2021 годах

В 2016 году ситуация с валютой в стране меняется к лучшему — растут и международные резервы НБУ: на начало 2016 года резервы составляли $13,3 млрд, а на конец года — $15,27 млрд. В январе 2019 года резервы достигли отметки $20,8 млрд. Резервы росли и дальше — на 1 декабря 2021 года составили $30,6 млрд.

"В то время НБУ работал в соответствии с нашими экономическими возможностями и внешней поддержкой МВФ и других наших партнеров", — вспоминает Виталий Шапран.

За 5 лет с 2016-го международные резервы НБУ увеличились с $13,3 млрд до $30,6 млрд.

Эксперты указывают также на важность программы поддержки со стороны МВФ. "Программа МВФ в тот период впервые предусматривала необходимость перехода к рыночному курсообразованию, и в этом смысле она была знаковой. В целом же кредитные средства МВФ и заимствования правительства на внешних рынках не попадали напрямую на валютный рынок, а взамен пополняли резервы НБУ. Благодаря этому, НБУ получил достаточно ресурсов для того, чтобы осуществлять валютные интервенции в случае резких колебаний курса гривны. Поэтому финансирование от международных финансовых организаций и частных кредиторов позволили относительно безболезненно для экономики перейти к режиму гибкого курса", — объяснил Виталий Ваврищук.

Выборы в 2019 году и полученное партией Владимира Зеленского монобольшинство в парламенте оказали поддержку курсу гривны Фото: glavcom

В 2017 году средний по году курс гривны был на уровне 26,6 грн, в 2018 году — 27,2 грн. А в 2019 году гривна начала укрепление: средневзвешенный курс наличного рынка в январе 2019 года составлял 27,86 грн за доллар, а в конце декабря гривне удалось укрепиться до 23,11 грн/долл. Эксперты говорят — это произошло под влиянием выборов и смены власти в стране.

"Мы помним выборы, и тогда курс начал резко укрепляться, когда становится понятным, что есть парламент и моно коалиция, что позволит реализовывать реформы. И начинается приток инвестиций, капитала, в страну возвращается капитал, который раньше убегал, и вот он возвращается именно в иностранной валюте. Уровень доверия растет, Минфин дает интересные ставки по ОВГЗ, гривна укрепляется", — говорит Андрей Шевчишин.

В январе 2013 года курс гривны составил 8,16 грн. за доллар. Сейчас – более 38 грн за доллар Фото: Фокус

По мнению Ивана Угляницы, укрепление курса в 2019 году — это эффекты того, что инфляция в Украине уже существенно снизилась, процентная ставка была еще относительно высокой, этап стремительного ослабления прошел, был даже существенный откат от пиков курса 2015-го года, плюс глобальный поход инвесторов в валюты рынков развивающихся стран.

"В 2019-м иностранные инвесторы стали главным покупателем, инвестором в ОВГЗ, гривневый государственный долг — приток этой валюты перевернул все на 180 градусов, НБУ пришлось выкупать очень большие объемы валюты, которые местный рынок просто не мог переварить", — рассказал Иван Угляница.

В 2020 году курсовые качели вновь отнесли гривну в сторону девальвации — к концу 2020 года средний курс наличного рынка упал до 28,3 грн/долл. Частично это была реакция на проблему пандемии ковида, когда потребление и экономическая активность сокращались, а экспорт несколько просел (ВВП сократился в 2020 году на 4%). В 2021 году с уходом от ковидных ограничений и активизацией производства и сектора услуг гривна снова укрепилась — до среднегодового уровня 27,3 грн/долл.

Доллар по 40: влияние нападения РФ и перспективы курсовых изменений

Полномасштабное нападение России в феврале 2022 года перевернуло с ног на голову всю налаженную финансовую и экономическую систему Украины. Из-за существенного спроса на валюту и попытки компаний и физлиц выводить средства Нацбанк прибег к ограничениям, которые в то время были вполне оправданными и существенно повлияли на стабилизацию кризисной ситуации. Напомним, аналитики прогнозировали в 2022 году курс на уровне 27,7-28,6 грн за доллар. Однако гривна начала девальвировать еще до вторжения РФ — на волне новостей о возможном начале войны: 23 февраля наличный курс подскочил до 29,7 грн/долл., тогда как в начале января 2022 года был на отметке 27,5 грн/долл.

Курс гривны пошел в сторону девальвации в начале 2022 года, когда все чаще звучали заявления о возможном нападении РФ Фото: УНИАН

"Сегодня курс держится не за счет экспорта, а за счет поступлений международной помощи, в частности безвозвратной. Именно этот фактор был недооцененным и создал дисбаланс в системе. Если бы не было войны, то не было бы и помощи, думаю, что курс кружил бы около 25 грн за доллар в зависимости от действий НБУ и правительства", — говорит Виталий Шапран.

В феврале 2022 года НБУ зафиксировал курс на уровне официального курса по состоянию на 24.02.2022 — 29,25 гривны за доллар. 21 июля 2022 года Нацбанк скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл.

Нацбанк в марте-апреле 2022 года принял ряд ограничений, которые позволили стабилизировать валютный рынок

"По моему мнению, действия и логика НБУ были взвешенными, эффективными. В частности, НБУ не допустил ситуации с конвертированием, как в 2015-м по рефинансам. Поддержка украинских беженцев с разрешением тратить, а точнее конвертировать через расходование гривны за рубежом по курсу НБУ — тоже большая поддержка. Возможно, официальный курс можно было передвинуть раньше, ослабить с 29,25 грн/долл., в том числе, сильнее ослабить — но это, опять-таки, было и есть политическим вопросом больше. Внешняя помощь позволяла и позволяет держать курс пока на таких уровнях, в том числе и обеспечивая относительно низкий уровень инфляции, поддерживая частично таким образом покупательную способность населения по сравнению с тем, если бы курс был более слабым. Но, с другой стороны, просто тогда после завершения войны коррекция будет гораздо сильнее для выравнивания этих дисбалансов", — говорит Иван Угляница.

Напомним, всплески курсовых колебаний в 2022 году на наличном валютном рынке Украины достигали отметки 42,8 грн/долл. в сентябре и 40,6 грн/долл. на конец декабря 2022 года.

Каким был курс гривны на наличном рынке в 2022 году*

Дата Курс продажи, грн/дол. 24.01.2022 28,36 24.02.2022 30,33 24.03.2022 29,85 25.04.2022 32,08 25.05.2022 36,09 24.06.2022 35,44 25.07.2022 39,25 24.08.2022 40,61 26.09.2022 42,32 24.10.2022 40,43 24.11.2022 40,26 26.12.2022 40,49

*данные НБУ, средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины

В 2023 году гривна на наличном рынке больше не переживает таких колебаний, как в прошлом году, эксперты говорят — влияет уровень международной помощи и меры, предпринятые для пополнения запасов валюты банковских касс. С начала года гривна укрепилась с 40,7 грн/долл. в январе до 37,5 грн в августе 2023 года.

"Ключевое объяснение — большие поступления международной финансовой помощи, которую НБУ использует для компенсации любых дефицитов на межбанковском рынке. Соответственно, постепенно наполняется валютой и наличный рынок. Также длительный период стабильного официального курса и рост резервов НБУ сформировали убеждение населения и бизнеса, что НБУ имеет все возможности контролировать рынок, и резкой девальвации гривны не произойдет", — отмечает Виталий Ваврищук.

Глава НБУ Кирилл Шевченко и команда Нацбанка в феврале 2022 года зафиксировали курс на отметке 29,25 грн/доллар Фото: УНИАН

Эксперты не исключают, что Нацбанк может прибегнуть к изменению официального курса в конце 2023 года или в начале 2024 года. Это будет означать, что и на наличном рынке тоже будет другой курс, чем сейчас, когда официальный курс зафиксирован на уровне 36,6. "Трудно сказать об официальном курсе, поскольку это политическое решение. Возможно, если ситуация глобально ухудшится существенно и будет большой спрос на доллар глобально, в том числе, спрос тогда сильно возрастет и у нас, тогда, возможно, НБУ прибегнет к перемещению официального курса где-то, скажем в район 40-42 грн за доллар. Основным фактором будет ситуация глобальная, как и всегда", — считает Иван Угляница.

Эксперты прогнозируют возможное изменение официального курса НБУ, но перехода к гибкому курсообразованию до конца войны ожидать не стоит

Андрей Шевчишин говорит, что до конца войны НБУ вряд ли решит отпустить курс — то есть, возвращения к гибкому курсообразованию ожидать не стоит. Однако НБУ может изменить официальный курс гривны. "Мы видим, что сейчас еженедельные интервенции на межбанке выросли до $460-470 млн, тогда как в первом квартале 2023 года они падали до $265 млн. Уже можно констатировать торможение экспорта и рост импорта. Есть сложности экспортеров из-за остановки зернового коридора, а также проблемы IT-сектора. Думаю, наличный курс будет находиться в фарватере межбанка. Возможен пересмотр официального курса. Однако даже если официальный курс будет выше, чем сейчас, разница с наличным рынком составит 2,5-3%", — говорит Андрей Шевчишин.

Фактически, речь может идти о том, что НБУ может решить изменить официальный курс, и, возможно, он будет изменен до уровня 40-42 грн/долл. В таком случае наличный курс будет находиться в пределах 41-43,5 грн за доллар. "Думать нужно не о курсе и инфляции, а об экономическом росте, развитии рыночной финансовой системы. Что касается прогнозов, если у нас и дальше будут расти резервы такими темпами, то уровень влияния на курс административных решений НБУ возрастет до 100%, то есть курс будет таким, каким его захочет видеть монетарная власть", — считает Виталий Шапран.