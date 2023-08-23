В Чернигове выплатят компенсацию пострадавшим от теракта россиян: детали

В Чернигове решили финансово поддержать тех, кто пострадал от ракетного удара 19 августа. Фокус рассказывает, сколько выплатят людям.

В Чернигове выплатят финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ракетного удара ВС РФ по центру города. Об этом 23 августа сообщило "Суспільне".

Так, по словам директора департамента социальной защиты населения Черниговской ОГА Валентины Луговой, семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а граждане, которые оказались в больнице с повреждениями средней и тяжелой степени — по 30 тысяч .

В то же время глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус 22 августа сообщил, что людям для получения выплат нужно будет посетить департамент соцзащиты ОГА.

"Там необходимо будет написать заявление и предоставить копии документов, подтверждающих личность. Образцы соответствующих заявлений могут предоставлять и уполномоченные медицинские работники по месту прохождения лечения", — отметил чиновник в своем Telegram-канале.

Напомним, российская армия 19 августа осуществила ракетный удар по центру Чернигова, повредив здание драмтеатра, где проходила выставка дронов. По информации руководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, 20 августа в результате российской атаки 7 человек погибли, 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах.

Между тем 23 августа стало известно, что ВС РФ сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и дома местных жителей в Херсоне. Госпитализация понадобилась 22-летнему мужчине.

К тому же российские войска в течение трех часов атаковали Одесскую область. По данным командования, оккупанты ударили беспилотниками Shahed по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу.

Также 22 августа начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска изменили тактику во время обстрелов украинских городов. Теперь оккупанты целятся в места скопления людей, также увеличилось количество атак на людей с помощью дронов.