Удар "Искандера" по Чернигову: в СБУ показали российскую ракету в момент атаки (фото)

По факту удара ВС РФ по драмтеатру в Чернигове ведется расследование, назначен ряд соответствующих экспертиз. Следователи собирают доказательную базу и опрашивают свидетелей.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту обстрела центра Чернигова Вооруженными силами Российской Федерации 19 августа. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В ведомстве предварительно установили тип ракеты, которую Россия запустила по гражданскому объекту. Российские оккупанты использовали 9М727 (крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Искандер").

Уголовное производство ведется по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Следователи собирают доказательную базу, опрашивают свидетелей и проводят прочие следственные и оперативные мероприятия.

На данный момент назначен ряд соответствующих экспертиз, идет расследование.

В издании также поделились снимком, предоставленным СБУ, на котором запечатлена российская ракета в момент атаки по Чернигову.

Российская ракета атакует Чернигов

Обстрел Чернигова: что известно

Напомним, 19 августа Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли центр Чернигова. Момент "прилета" вражеской ракеты попал на видео. Ранее в сети появилась афиша, в которой анонсировалась выставка дронов "Люті пташки" в этот день.

ВС РФ ударили по центру Чернигова

Организатор выставки и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сказала, что после объявление воздушной тревоги выставка дронов была прервана, а участников оповестили о необходимости спуститься в укрытие.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба 20 августа, сообщил, что в результате российской атаки 7 человек погибли, 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Также повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов 20 августа заявил, что целю ВС РФ был не драмтеатр, в котором проводилась выставка дронов, а люди в его окрестностях.