Удар "Іскандера" по Чернігову: в СБУ показали російську ракету в момент атаки (фото)

За фактом удару ЗС РФ по драмтеатру в Чернігові триває розслідування, призначено низку відповідних експертиз. Слідчі збирають доказову базу та опитують свідків.

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Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом обстрілу центру Чернігова Збройними силами Російської Федерації 19 серпня. Про це пише "Українська правда" з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

У відомстві попередньо встановили тип ракети, яку Росія запустила по цивільному об'єкту. Російські окупанти використали 9М727 (крилату ракету наземного ракетного комплексу "Іскандер").

Кримінальне провадження ведеться за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни). Слідчі збирають доказову базу, опитують свідків і проводять інші слідчі та оперативні заходи.

Наразі призначено низку відповідних експертиз, триває розслідування.

У виданні також поділилися знімком, наданим СБУ, на якому зображена російська ракета в момент атаки по Чернігову.

Російська ракета атакує Чернігів

Обстріл Чернігова: що відомо

Нагадаємо, 19 серпня Збройні сили Російської Федерації обстріляли центр Чернігова. Момент "прильоту" ворожої ракети потрапив на відео. Раніше в мережі з'явилася афіша, в якій анонсувалася виставка дронів "Люті пташки" цього дня.

ЗС РФ вдарили по центру Чернігова

Організаторка виставки та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська сказала, що після оголошення повітряної тривоги виставку дронів було перервано, а учасників сповістили про необхідність спуститися в укриття.

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба 20 серпня, повідомив, що внаслідок російської атаки 7 людей загинули, 156 осіб постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Також пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель і 67 транспортних засобів.

Керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов 20 серпня заявив, що метою ЗС РФ був не драмтеатр, у якому проводили виставку дронів, а люди в його околицях.