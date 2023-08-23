Восстановить Мариуполь после россиян: сколько денег понадобится на возрождение города

По мнению мэра украинского города Вадима Бойченко, на полное восстановление разрушенного российскими оккупантами города понадобится почти 28,5 миллиардов гривен.

Для полного восстановления Мариуполя после деоккупации может понадобиться несколько десятилетий. Об этом 23 августа 2023 года заявил мер города Вадим Бойченко во время презентации плана возрождения города после войны.

"Над этим планом мы работали почти год. 12 команд сформировали 154 проекта", — отметил он.

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По его словам, специалисты во время разработки плана выбрали самые важные направления:

безопасность жителей;

гуманитарная помощь;

первоначальное восстановление жилья;

коммунальные услуги;

транспорт и дорожная инфраструктура;

здравоохранение;

публичные услуги;

экономика;

образование;

новое позиционирование Мариуполя;

человеческий капитал и культура;

спорт и досуг.

"Это событийный план, направленный на то, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в городе. Все просчитано, бюджет есть, и он составляет почти 28,5 миллиардов гривен", — добавил мэр.

На реализацию плана понадобится около двух лет, но само восстановление города растянется на десятилетия.

Послевоенное восстановление Украины: что он подразумевает

Соответствующий план был представлен широкой общественности летом 2022 года, когда украинская делегация побывала на инвестиционной конференции в Лугано. Известно, что план восстановления нашей страны рассчитан на ближайшие 10 лет. За это время украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Авторы плана надеются привлечь для восстановления Украины около 750 миллиардов долларов, которые будут освоены национальными программами.

При этом сам план, скорее всего, будет разбит на три этапа, его реализацией займется платформа восстановления. Также будут созданы офисы по восстановлению.

Отметим, что 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко рассказал, что когда ВСУ войдут в город, очень не поздоровится мариупольским коллаборантам, которые останутся в городе, поскольку спецслужбы РФ не дают разрешения на выезд.