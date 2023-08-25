В Украине дешевеют популярные овощи: почему снижаются цены и как долго это продлится

Каждым летом, как правило, в Украине дешевеют продукты питания. Не стал исключением и 2023 год: огурцы уже подешевели на 31% по сравнению с прошлым годом, а морковь продолжает дешеветь из-за невысокого спроса.

На украинском рынке наметился спад цен на некоторые популярные овощи. Так, всего за неделю оптовая стоимость тепличных огурцов снизилась вдвое, а морковь подешевела на четверть. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Достаточно продукции и невысокие темпы сбыта: почему дешевеют огурцы

Отмечается, что цены снижаются несмотря на то, что большинство тепличных комбинатов остановили реализацию огурцов до начала осени. Причина, по которой овощ дешевеет: на рынке нет недостатка в огурцах, поскольку поставщики привозят овощ, выращенный на открытом грунте. Такая продукция всегда, дешевле, нежели огурцы из тепличных комбинатов.

"Сейчас тепличный огурец поступает в продажу по 8-21 грн/кг, хотя еще в конце прошлой рабочей недели цены на эту продукцию стартовали от 20 грн/кг. В то же время цены на пленочный огурец и продукцию из открытого грунта стартуют от 7 грн/кг", – рассказали аналитики.

При этом дешевая продукция все еще поступает на рынки, а в условиях невысоких темпов сбыта она оказывает существенное давление на рынок. Так, сейчас цены на огурцы в Украине уже снизились в среднем на 31% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период.

Что происходит с ценами на морковь

Тем временем закупочная стоимость моркови за неделю снизилась на четверть. Как объясняют аналитики, все из-за сдержанного спроса со стороны покупателей, что вынуждает продавцов пересматривать уровень оптовых цен.

"Стоимость моркови держится в диапазоне 6-14 грн/кг. А в конце прошлой недели ценовой диапазон на морковь в Украине был на уровне 8-16 грн/кг", сказано в публикации EastFruit..

По мнению аналитиков, морковь в Украине будет дешеветь и дальше. Тенденция, возможно, сохраниться до конца массового сбора корнеплодов.

Что будет с ценами на остальную продукцию до конца августа

По прогнозу ученых "Института аграрной экономики", на конец лета цены на овощи борщевого набора могут еще снизиться. Как рассказал Фокусу экономист Борис Кушнирук, на стоимость будет влиять сразу несколько факторов.

"Население в Украине сейчас физически меньше, спрос меньше, экспорт проблемный. Поэтому цены в течение августа и возможно сентября не будут расти", — отметил он.

Так, в конце лета-начале осени, капуста белокочанная может подешеветь до 10 грн/кг, свекла — до 15 грн/кг, лук репчатый и морковь — до 20 грн/кг, картофель — до 11 грн/кг.

В то же время эксперты прогнозируют, что незначительно подорожают основные виды мяса. Это связано с повышением стоимости электроэнергии и топлива, подорожанием зерновых и масличных культур, которые составляют основу комбикорма для скота и птицы.

Напомним, НБУ и эксперты прогнозируют замедление инфляции до конца года. Также напомним, что Фокус узнал, сколько тратят европейцы, а сколько украинцы, чтобы прокормить себя и семью.