Не было денег на такую покупку: ВАКС конфисковал у сотрудницы таможни квартиру во Львове

Чиновница таможни утверждала, что квартиру за 1,86 миллиона гривен ей якобы подарила мама.

У чиновницы таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиру. Жилье площадью более 100 квадратных метров находится в пригороде Львова. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что недвижимость была куплена в 2020 году и на то время оценивалась в 1,86 миллиона гривен. Сама чиновница таможни утверждала, что квартиру ей якобы подарила мама. Эту информацию она и отобразила в своей декларации.

Впрочем, специалисты проанализировали имущественное положения и доходы ее семьи. В ходе расследования удалось выяснить, что ее матери не хватило бы денег на покупку такой недвижимости.

"Работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации. В частности, не благотворительность должностного лица подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции", — сказано в сообщении.

Отметим, что 25 августа пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции сообщала, что квартиры лишилась Анна Бисюк, которая работает на таможенном посту "Львов — Северный" Галицкой таможни. По информации ведомства, мама Бисюк, которая якобы и подарила квартиру своей дочери утверждала, что потратила на квартиру свои сбережения, полученные в период трудовой деятельности и от продажи двух других квартир. Кроме того, еще часть денег ей одолжил зять.

Напомним, на днях глава Минэкономики Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство решило конфисковать имущество главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо и членов его семьи. В частности, в собственность государства перешли три земельных участка, несколько предприятий и квартир коллаборанта.

Также отметим, что в августе ГБР завершило расследование против политика Андрея Деркача. Так, правоохранителям стало известно, что он взял у спецслужб РФ более 500 тысяч долларов и за эти деньги занимался антиукраинской деятельностью.