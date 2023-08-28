Не было денег на такую покупку: ВАКС конфисковал у сотрудницы таможни квартиру во Львове

Чиновница таможни утверждала, что квартиру за 1,86 миллиона гривен ей якобы подарила мама.

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У чиновницы таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиру. Жилье площадью более 100 квадратных метров находится в пригороде Львова. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что недвижимость была куплена в 2020 году и на то время оценивалась в 1,86 миллиона гривен. Сама чиновница таможни утверждала, что квартиру ей якобы подарила мама. Эту информацию она и отобразила в своей декларации.

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Впрочем, специалисты проанализировали имущественное положения и доходы ее семьи. В ходе расследования удалось выяснить, что ее матери не хватило бы денег на покупку такой недвижимости.

"Работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации. В частности, не благотворительность должностного лица подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции", — сказано в сообщении.

Отметим, что 25 августа пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции сообщала, что квартиры лишилась Анна Бисюк, которая работает на таможенном посту "Львов — Северный" Галицкой таможни. По информации ведомства, мама Бисюк, которая якобы и подарила квартиру своей дочери утверждала, что потратила на квартиру свои сбережения, полученные в период трудовой деятельности и от продажи двух других квартир. Кроме того, еще часть денег ей одолжил зять.

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Напомним, на днях глава Минэкономики Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство решило конфисковать имущество главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо и членов его семьи. В частности, в собственность государства перешли три земельных участка, несколько предприятий и квартир коллаборанта.

Также отметим, что в августе ГБР завершило расследование против политика Андрея Деркача. Так, правоохранителям стало известно, что он взял у спецслужб РФ более 500 тысяч долларов и за эти деньги занимался антиукраинской деятельностью.