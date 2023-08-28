Не було грошей на таку покупку: ВАКС конфіскував у співробітниці митниці квартиру у Львові

Чиновниця митниці стверджувала, що квартиру за 1,86 мільйона гривень їй нібито подарувала мама.

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У чиновниці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці Вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру. Житло площею понад 100 квадратних метрів розташоване в передмісті Львова. Про це 28 серпня повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що нерухомість була куплена 2020 року і на той час оцінювалася в 1,86 мільйона гривень. Сама чиновниця митниці стверджувала, що квартиру їй нібито подарувала мама. Цю інформацію вона й відобразила у своїй декларації.

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Утім, фахівці проаналізували майновий стан і доходи її сім'ї. Під час розслідування вдалося з'ясувати, що її матері не вистачило б грошей на купівлю такої нерухомості.

"Працівники ДБР і прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду з приводу їх конфіскації. Зокрема, не благодійність посадовця підтвердив і моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 25 серпня пресслужба Національного агентства із запобігання корупції повідомляла, що квартири позбулася Ганна Бісюк, яка працює на митному посту "Львів — Північний" Галицької митниці. За інформацією відомства, мама Бісюк, яка нібито й подарувала квартиру своїй доньці, стверджувала, що витратила на квартиру свої заощадження, отримані в період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир. Крім того, ще частину грошей їй позичив зять.

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Нагадаємо, днями очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко повідомила, що український уряд вирішив конфіскувати майно глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та членів його родини. Зокрема, у власність держави перейшли три земельні ділянки, кілька підприємств і квартир колаборанта.

Також зазначимо, що в серпні ДБР завершило розслідування проти політика Андрія Деркача. Так, правоохоронцям стало відомо, що він взяв у спецслужб РФ понад 500 тисяч доларів і за ці гроші займався антиукраїнською діяльністю.