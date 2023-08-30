Долги по пенсиям переселенцам: как вернуть накопленные за три года деньги

Представительница ПФУ Елена Зорка рассказала, как в Украине регулируется вопрос выплаты пенсионных задолженностей внутренне перемещенным лицам.

У некоторых пенсионеров, которые уехали из-за войны в другие регионы Украины, могут возникнуть проблемы с пенсионными выплатами. Так может произойти, если после переезда не встать на учет, как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) в органах социальной защиты по месту нынешнего проживания и получить соответствующую справку. Поэтому в Пенсионном фонде рассказали, вернут ли пенсионерам накопленные до оформления справки средства.

Так, по словам заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елены Зорки, если ВПЛ пенсию по возрастуу начислили еще в 2020 году, но первые выплаты начнутся в августе этого года, то получить накопленные за три года средства возможно.

Механизм выплаты пенсий, не полученных за период до месяца возобновления их выплаты внутренне перемещенным лицам определен порядком, утвержденным Кабмином Украины №1165. При этом учет пенсионных выплат, подлежащих выплате, ведут территориальные органы ПФУ, в которых граждане состоят на учете.

Как отметила представительница Пенсионного фонда, выплаты за истекший период, в том числе начисленные на исполнение вступивших в законную силу решений суда, производятся получателям, которые есть в перечне по состоянию на 1 января соответствующего года.

Елена Зорка также подчеркнула, что сумма начисленной пенсии с даты ее назначения до августа 2023 года подлежит выплате за счет государственного бюджета по отдельной бюджетной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2024 год.

То есть пенсии, которые не были выплачены в прошлом, подсчитываются в учреждении, осуществляющем выплаты и предоставляются на условиях отдельного порядка, которое было определено в правительстве. Для получения выплат пенсионерам-переселенцам нужно написать заявление и обратиться в ПФУ по месту нового жительства.

Пенсии в Украине: сколько лет стажа необходимо в 2023 году

В этом году для выхода на пенсию действуют старые правила. То есть в 60 лет выйти на заслуженный отдых могут украинцы, у которых за плечами не менее 30 лет стажа. В то же время 63-летним украинцам необходимо уже не менее 20 лет стажа, а вот 65-летним — не менее 15.

Граждане, которым до 65 лет не удалось накопить хотя бы 15-летний стаж работы, будут получать специальную соцпомощь от государства, размер которой формируется на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий в 2024 году

Ежегодная индексация пенсионных выплат может состояться и в следующем году, даже несмотря на войну. Впрочем, конкретные сроки индексации пока неизвестны. Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, сейчас в правительстве склоняются к тому, что индексация пенсий в 2024 году состоится.

"В этом году мы ее сделали. В следующем году постараемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", — подчеркнула чиновница.

Отметим, что с августа 2023 года в Украине будут выплачивать новый размер пенсии некоторым гражданам. Также напомним, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины