Субсидии в Украине: как оформить льготы, если есть долги за коммуналку

Для назначения государством субсидии необходимо заключить договор о реструктуризации задолженности и приобщить его копию к заявлению.

Жилищную субсидию на отопительный сезон 2023/2024 могут получить даже граждане с долгами за жилищно-коммунальные услуги. Однако для этого нужно выполнить некоторые условия. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, для назначения субсидии при наличии долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию. К тому же при наличии долга субсидия не назначается только на коммунальные услуги, по которым есть этот долг.

"Поэтому, если вам откажут назначать помощь на оплату ЖКУ, нужно обратиться с новым заявлением, где указать перечень услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует", — пояснили в ведомстве.

Как оформить субсидию в 2023-м?

Для этого нужно подготовить заявление о назначении и предоставлении жилищных субсидий, декларацию и обратиться:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно, воспользовавшись порталом "Дія";

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ, или посетить сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Также желательно подготовить:

договор найма (аренды) жилья;

справку о доходах (если в декларации указаны доходы, о которых неизвестно налоговикам и ПФУ);

справку ВПЛ.

Напомним, в 2023 году внедряется усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий . Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получении, а также после соответствующих выплат. Также Фокус объяснял, когда украинцам нужно подавать документы для оформления субсидии, чтобы в итоге не остаться ни с чем.

Также отметим, что с 25 июля у украинцев есть возможность воспользоваться обновленным механизмом оформления жилищных субсидий. В частности теперь для оформления соцвыплаты гражданам не приходится собирать многочисленные справки.