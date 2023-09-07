Украина увеличивает продажи мяса за рубеж: где уже продают украинскую курятину

С начала 2023 года Украине удалось нарастить поставки мяса на внешние рынки на 9, 5% — до 288 тысяч тонн.

Украинский экспорт мяса птицы в августе 2023 года составил 39,5 тысяч тонн — это на 3,6 тысяч тонн больше, чем месяцем ранее. Как свидетельствуют данные таможенной статистики, объем экспорта в последний месяц лета был самым большим по итогам одного календарного месяца с начала этого года.

Отмечается, годом ранее в августе Украине удалось вывезти за границу всего 30 тысяч тонн курятины.

Кто покупал украинскую продукцию в 2023 году

Главными покупателями являются такие страны, как:

Нидерланды;

Саудовская Аравия;

Словакия.

Как Украина экспортировала мясо в 2023 году Фото: государственная таможенная служба

К слову, по итогам семи месяцев этого года Украина отправила за границу 288 тысяч тонн курятины. Экспортеры заработали на этом 539 миллионов долларов.

По сравнению с январем-августом 2022 года экспорт курятины в натуральном объеме увеличился на 9,5%, в то же время в денежном исчислении уменьшился на 8%. Причина: снижение средней цены реализации во втором полугодии 2022 года.

Так, если за первые полгода 2022 средняя цена украинского экспорта мяса птицы была на уровне 2,2 долларов за килограмм, то у же в начале 2023 года стоимость снизилась до 1,7 долларов/килограмм. Но весной цена вновь выросла: с мая по июль экспорт курятины стоил почти 2 доллара, а в августе снизился до 1,88 долларов.

Почем мясо для украинца: сколько тратят граждане на покупку мясной продукции

В июле ценники на говядину и свинину выросли всего на 0,2-0,5%, а на мясо птицы и сало уменьшились на 0,1-1,3%. Исключение составляли куриные бедра, которые в течение июля подешевели на 4,03 грн/кг, и свиная грудинка — на 2,47 грн/кг.

Но если присмотреться к данным на начало года, то увидим, что розничные цены на мясо существенно выросли — от 1,9% до 32,4%. Например:

в июле говяжьи ребра стоили 160,48 грн/кг (+13,2% по сравнению с январем 2023 года);

говяжий гуляш — 245,16 грн/кг (+3,2%);

куриные голени — 77,49 грн/кг (+8,9%);

куриные бедра — 105,11 грн/кг (+7,5%);

куриное филе — 143,93 грн/кг (+4,0%).

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