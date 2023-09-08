Чтобы было справедливо: некоторым украинцам в оккупации отменят соцвыплаты

В Кабмине Украине решили устроить ревизию выплат украинцев, которые живут на оккупированных территориях. Вероятно, что часть граждан останется без государственной поддержки.

В Украине состоится ревизия по поводу целесообразности продолжения определенных социальных выплат. Денежных пособий могут лишиться граждане, которые сейчас проживают на временно оккупированных РФ территориях. Об этом вечером 7 сентября сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"Есть платежи, требующие ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. То есть надо еще раз посмотреть, насколько оправдано продолжать выплаты", – говорится в ее сообщении.

По ее словам, государство продолжает финансово поддерживать некоторых учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцев на территориях, которые сейчас контролируются оккупантами.

Также выплачиваются субсидии и льготы украинцам на временно оккупированных территориях, хотя там почти все коммунальные предприятия практически приостановили работу из-за боевых действий.

"Пока что мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены", – подчеркнула Ирина Верещук.

Министр отметила, что в ближайшее время министерства и ведомства проведут соответствующую ревизию и предоставят рабочие предложения.

Тем временем в Министерстве социальной политики Украины заявили, что у некоторых граждан возникают проблемы с оформлением пенсионных выплат. Так, по словам замглавы Минсоцполитики Дарьи Марчак, трудности возникают у украинцев, которые жили в РФ или на оккупированной территории Крыма, и впоследствии переехали на контролируемую Украиной территорию.

Они не могут оформить пенсию, поскольку согласно украинскому законодательству для получения выплат необходимо получить подтверждение от органов Пенсионного фонда РФ о том, что эта страна не выплачивает пенсии таким гражданам.

Но во время полномасштабной войны Украина и РФ прекратили обмен информацией между странами.

Напомним, недавно в Пенсионном фонде объяснили, как украинцам получать более высокие пенсионные выплаты в будущем. Для этого гражданам придется отложить выход на пенсию.

Также Фокус рассказывал, что украинские пенсионеры могут получить доплаты от ООН. Деньги предназначены для уязвимых категорий граждан среди ВПЛ, пострадавших от военных действий, и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительство в Украине.