Некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат: кто в зоне риска

У граждан могут забрать от 20 до 50% размера пенсии в зависимости от видов взысканий. Это касается прежде всего украинцев, которые не платят алименты и не возмещают убытки от хищения имущества предприятий.

Украинские пенсионеры могут потерять половину размера своих пенсионных выплат. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Не более 50% от размера пенсионных выплат могут отчислить на содержание членов семьи, в частности это касается алиментов; возмещения убытков от хищения имущества предприятий или организаций; возмещения убытков, связанных с причинением вреда здоровью и смертью потерпевшего; в случае возврата полученных лишних сумм заработной платы. В связи с другими видами взысканий могут отчислить чуть больше 20%.

Кроме этого, пенсионеру, который возобновил свою трудовую или бизнес-деятельность, нужно уведомить об этом Пенсионный фонд Украины в течение десяти дней. Если этого не сделать, то в обязательном порядке придется вернуть излишне выплаченные суммы. Также ПФУ может принять решение об отчислении 20% от будущих пенсионных выплат с целью погашения задолженности, если пенсионер сам отказывается возвращать средства.

Добавляют, что Пенсионный фонд можно сообщить о трудоустройстве путем подачи соответствующего заявления через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Напомним, участники боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Сейчас это 523,25 гривны. Кроме этого, общий размер пенсионных выплат лиц со статусом УБД не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума. То есть не менее 4395,30 гривен.

Некоторые пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать дополнительные 300 гривен в месяц. Этой денежной поддержкой не могут воспользоваться те пенсионеры, размер выплат чьих достигает более 10 340 гривен.