Свет осенью: украинцам объяснили, когда и почему могут возникнуть проблемы

Сейчас в энергосистеме не наблюдается дефицита электроэнергии, но учитывая, что риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким, перебои со светом все же возможны.

Похолодание в первые дни сентября позволило стабилизировать ситуацию в украинской энергосистеме. "Укрэнерго" уже не прибегает к аварийной помощи из Европы, как было в августе из-за аномально жаркой погоды. Об этом сказал глава компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергосистема будет стабильно работать и в октябре.

"Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти сентябре-октябре не будет массированных обстрелов", — сказал он.

При этом, как отмечают в компании, риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Такая информация в частности есть у ГУР Минобороны.

"К сожалению, у нас есть негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все — и ПВО, и энергетики, и украинцы — знаем на что способен враг", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, украинцы первыми в мире должны изобрести конструкции, защищающие электрическое оборудование от ракет и дронов.

"Опыт наших специалистов по защите сейчас очень интересует наших коллег в Европе и США", – отметил Кудрицкий.

Что будет со светом осенью и зимой

В Министерстве энергетики 12 сентября опровергли информацию некоторых СМИ о том, что с 1 октября в Украине введут отключений света по графикам.

"В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей", — отметили в ведомстве.

В пресс-службе объяснили, что отключения возможно и будут, но только если во время обстрелов ВС РФ повредят энергетическую инфраструктуру.

Тем временем директор Центра исследования энергетики Александра Харченко считает, что зима 2023-2023 будет очень сложной, так как уничтоженное оборудование нельзя восстановить за год.

Также Фокус объяснял, смогут ли украинцы пользоваться мобильной связью и интернетом в период блэкаутов.