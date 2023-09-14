Подорожает или подешевеет: украинцев предупредили, чего ждать от цен на картошку осенью

По словам вице-президента Ассоциации производителей картофеля Украины Ника Гордейчука, осенью цены на картофель в Украине изменятся.

В Украине этой осенью существенно подешевеет картофель. Снижение цен ожидается в конце сентября-начале октября, когда будет собран весь урожай, заявил вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордейчук.

"Урожайность картофеля в этом сезоне будет выше по сравнению с прошлым сезоном, что, безусловно, негативно повлияет на цену", — сказал он.

Гордейчук прогнозирует, что в 2023 году в Украине будет избыток урожая картофеля. А экспортировать картофель вряд ли будут.

"Сезон был удачным для фермеров Западной Украины, Львова, Тернополя, Волыни, где были регулярные осадки в период вегетации. С некоторых сортов был очень хороший урожай — 45-50 тонн с гектара без использования орошения", — рассказал Гордейчук.

Полномасштабная война с Россией также повлияла на картофельный сезон в Украине. Так, из-за массового выезда граждан за границу потребительский рынок в Украине сократился.

"Поэтому, например, снизилось потребление чипсов, в то время как переработчики уменьшают свои заказы от производителей", — добавил Ник Гордейчук.

Он отметил, что стоимость картофеля уже снижается, но это еще не предел.

"Мы видим тенденцию к ценам. Они стартовали с 1,20 евро за килограмм раннего картофеля в июне и снизилась до 0,16 евро/килограмм с фермы", — объяснил вице-президент Ассоциации производителей картофеля.

Сколько стоит картофель сейчас

По данным Минфина, средняя цена на картофель в украинских супермаркетах составляет 9,79 грн/кг. Самая низкая цена — в Auchan:

Metro — 11,34 грн/кг;

Auchan — 8,50 грн/кг;

Megamarket — 9,90 грн/кг;

Varus — 9,40 грн/кг;

В то же время, в Украине существует дефицит качественного картофеля. Именно поэтому, по словам Гордейчука, супермаркеты предлагают лучшую цену на картофель хорошего качества на уровне 0,18-0,20 евро за кг. В то же время весь картофель может подорожать уже в начале 2024 года.

Отметим, что в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022, как свидетельствуют последние данные Госстата, больше всего подорожали яйца – на 56,4%. На втором месте — фрукты, которые этим летом прибавили в цене на 25%.

Также Фокус писал, когда и почему в Украине подорожает хлеб. Подорожания вряд ли удастся избежать, поскольку качество зерна ухудшилось, а также снизился объем урожая пшеницы 2-го и 3-го классов.