Какие города Украины рискуют остаться зимой без тепла и электричества – мнение эксперта

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, самая большая угроза нависла над двумя областями Украины, и это не прифронтовые регионы.

Самый большой риск остаться без отопления и света зимой у двух больших городов. Это столица Украины Киев и южный областной центр Одесса. Своими выводами об угрозах в предстоящем отопительном сезоне поделился директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Об этом сообщает "УНИАН".

По мнению Харченко, эти два города в принципе нуждаются в большом количестве энергии и испытывают острый дефицит генерационных мощностей.

"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не более тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", – объяснил эксперт.

Кроме Киева и Одессы напряженная ситуация с электроснабжением с большой вероятностью будет в следующих городах:

Кременчуг;

Житомир;

Кропивницкий;

Запорожье.

Также в зоне постоянного повышенного риска будут все прифронтовые населенные пункты.

Оценивая состояние энергосистемы страны, эксперт считает, что если зимние температуры опустятся ниже минус 10 градусов, это будет критической нагрузкой для энергетики даже без обстрелов.

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев придерживается другой позиции и уверен, что украинцы переживут эту зиму легче, чем предыдущую. Свои выводы Рябцев основывает на том, что в прошлом отопительном сезоне люди получили ценный опыт преодоления энергетических проблем. Обстрелы и блэкауты уже не станут неожиданностью для потребителей. Кроме того многие заранее готовятся к отключениям и приобретают альтернативные источники тепла и света.

"Абсолютное большинство потребителей понимает, что их ждет, и как на это реагировать", – считает Рябцев.

Напомним, что 430 городов и сел Украины остались без света после обстрелов РФ, сообщили в Укрэнерго.

Также в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября.

Ранее Фокус писал, что в Украине разработали графики блэкаутов, потому что дефицит электроэнергии импортом не получится.