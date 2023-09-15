Больше 12 тысяч гривен: сколько украинцам достаточно для нормальной жизни, - исследование

Согласно опросу, 43,5% респондентов признались, что их нынешние доходы значительно ниже указанной суммы.

В 2023 году финансовые ожидания украинцев начали меняться. Так, сейчас для более-менее нормальной жизни украинцам нужно 12 750 гривен. Так, согласно данным Социологического мониторинга "Украинское общество", которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины, именно такая сумма, по мнению большинства граждан, хватит для жизни одному человеку в месяц. Об этом пишет Фокус в своей новой статье "Доходы больше, расходы тоже. Как зарабатывают украинцы и будут ли расти зарплаты".

Примечательно то, что опрос показал, что 43,5% респондентов признались, что их нынешние доходы значительно ниже указанной суммы, 25,8% — несколько ниже.

Большинство украинцев считают, что достаточный уровень дохода в месяц - 12 750 гривен Фото: Институт социологии НАН Украины

Каждый четвертый-пятый респондент (21,9%) сказал, что зарабатывает примерно столько, сколько нужно, а 8,9% — те, доходы которых превышают указанную суму. Интересно и то, что в декабре прошлого года и в ноябре 2021 украинцы говорили, что для нормальной жизни одному человеку хватило бы и 10 тысяч гривен.

Кто из украинцев зарабатывает достаточно

По данным кадрового портала work.ua, стабильно много зарабатывают:

айтишники — в зависимости от направления им платят от 27,2 до 80 тысяч грнивен;

водители-международники — 42,5 тысячи гривен;

риэлторы — 35 тысяч гривен;

автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры — 30 тысяч гривен.

А вот среди наименее оплачиваемых должностей с зарплатой от 6,7 тысячи гривен до 11 тысяч оказались:

консьерж;

санитар:

уборщик;

посудомойщик;

ассистент ветеринарного врача;

работник линии раздачи.

Тем временем уровень средней зарплаты в Украине по итогам августа подрос до 17,5тысяч гривен. Больше всего зарплата выросла в трех регионах:

в Киевской;

во Львовской;

в Одесской областях;

Отметим, что в 2023 году минимальная зарплата украинцев остается на уровне 6 700 гривен. Но уже в следующем году ситуация должна кардинально изменится: Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2024 год, в котором указано, что прожиточный минимум с 1 января увеличится до 2 920 гривен, а минимальная зарплата – до 7 100 гривен. При чем в апреле минимальную зарплату повысят еще раз — до 8 тысяч гривен.

Напомним также, что в следующие три года валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине, по прогнозам, выплаты гражданам будут увеличиваться. Благодаря этому уже в 2026 году уровень средних зарплат повысится до 30 тысяч гривен.