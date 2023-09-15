Пережить блэкаут: украинцам объяснили, как правильно подготовиться к отключениям света
Новые массовые обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что свет в домах многих украинцев погаснет. Угроза обстрелов остается высокой, поэтому стоит знать, как подготовиться к возможному блэкауту.
Украинцам снова обещают сложную зиму поскольку в запас прочности в энергосистеме будет меньшим после прошлогодних ракетных обстрелов. Восстановить все объекты на 100 процентов специалистам не удастся, поэтому готовится к отключениям электроэнергии потребителям нужно уже сейчас, Конечно, прошлогодний опыт уже научил многих украинцев, что в условиях войны с Россией нужно быть готовыми к любому развитию событий. Тем не менее в пресс-службе компании ДТЭК все же решили напомнить гражданам, как лучше всего подготовиться к отключениям.
Как подготовиться к возможному блэкауту
В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Поэтому важно, чтобы у потребителей под рукой всегда были:
- фонарики на батарейках;
- свечи и спички;
- запасные батарейки;
- радиоприемники на батарейках;
- светодиодные лампы;
- повербанки.
Также важно подготовить:
- теплую одежду;
- термобелье;
- термосы:
- горелку;
- запас технической и питьевой воды;
- пищу, которую не нужно готовить.
Добавим, что запасаясь пищей не забывайте, со скольких человек состоит ваша семья, поскольку еды должно хватать на всех. А в магазине покупайте продукты, которые хранятся долго без холодильника. Например:
- хлеб (для длительного хранения из него следует сделать сухари);
- хлебцы;
- сахар;
- соль;
- сухое галетное печенье (с начинкой и без);
- крупы (несколько килограммов риса, гречки, овсянки, пшена, перловки, бобовых и т. п.);
- консервацию (огурцы, помидоры, квашеную капусту и т. п.);
- консервы (мясные и рыбные);
- супы и каши быстрого приготовления;
- вакуумированное вяленое мясо;
- сгущенное молоко.
Напомним, 12 сентября сообщалось, что в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых накануне сообщили СМИ в сети. Украинцам объяснили, что графики разработали заранее из-за опыта несправедливого распределения света прошлой зимой.
При этом глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 15 сентября заявил, что электроэнергия зимой в украинских городах точно будет, если ВС РФ откажется от целенаправленных ударов по объектам энергетики.