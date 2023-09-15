Разделы
Материалы
Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Пережить блэкаут: украинцам объяснили, как правильно подготовиться к отключениям света

Андрей Галицкий
Фото: УНИАН | Как подготовиться к отключению света

Новые массовые обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что свет в домах многих украинцев погаснет. Угроза обстрелов остается высокой, поэтому стоит знать, как подготовиться к возможному блэкауту.

Украинцам снова обещают сложную зиму поскольку в запас прочности в энергосистеме будет меньшим после прошлогодних ракетных обстрелов. Восстановить все объекты на 100 процентов специалистам не удастся, поэтому готовится к отключениям электроэнергии потребителям нужно уже сейчас, Конечно, прошлогодний опыт уже научил многих украинцев, что в условиях войны с Россией нужно быть готовыми к любому развитию событий. Тем не менее в пресс-службе компании ДТЭК все же решили напомнить гражданам, как лучше всего подготовиться к отключениям.

Как подготовиться к возможному блэкауту

В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Поэтому важно, чтобы у потребителей под рукой всегда были:

  • фонарики на батарейках;
  • свечи и спички;
  • запасные батарейки;
  • радиоприемники на батарейках;
  • светодиодные лампы;
  • повербанки.

Также важно подготовить:

  • теплую одежду;
  • термобелье;
  • термосы:
  • горелку;
  • запас технической и питьевой воды;
  • пищу, которую не нужно готовить.
Какими товарами нужно запастись украинцам на случай блэкаута
Фото: ДТЭК
Что поможет украинцам пережить блэкаут
Фото: ДТЭК

Добавим, что запасаясь пищей не забывайте, со скольких человек состоит ваша семья, поскольку еды должно хватать на всех. А в магазине покупайте продукты, которые хранятся долго без холодильника. Например:

  • хлеб (для длительного хранения из него следует сделать сухари);
  • хлебцы;
  • сахар;
  • соль;
  • сухое галетное печенье (с начинкой и без);
  • крупы (несколько килограммов риса, гречки, овсянки, пшена, перловки, бобовых и т. п.);
  • консервацию (огурцы, помидоры, квашеную капусту и т. п.);
  • консервы (мясные и рыбные);
  • супы и каши быстрого приготовления;
  • вакуумированное вяленое мясо;
  • сгущенное молоко.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых накануне сообщили СМИ в сети. Украинцам объяснили, что графики разработали заранее из-за опыта несправедливого распределения света прошлой зимой.

При этом глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 15 сентября заявил, что электроэнергия зимой в украинских городах точно будет, если ВС РФ откажется от целенаправленных ударов по объектам энергетики.