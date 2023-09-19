Еще больше наличной валюты: зачем Нацбанк отменил валютные ограничения и что будет с курсом

Национальный банк Украины отменил несколько валютных ограничений, что должно повлиять на банки, бизнес и, как говорят эксперты, и на курс гривны в банках и обменниках Украины.

Национальный банк постановлением от 15 сентября №115 смягчил ряд валютных ограничений. В частности, Нацбанком расширены возможности для банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты. Как объясняют эксперты, это сделано для снятия определенного напряжения на наличном рынке.

"Данная норма единовременно увеличивает лимит продажи наличной иностранной валюты населению. Объем может быть довольно значительным и достигать миллиарда долларов. Однако следует понимать, что это лишь возможность, которую еще надо реализовать на практике. Для этого необходимо завезти нужный объем наличной валюты и подкрепить ею кассы, выполнить требования лимита валютной позиции. Кроме того, важно сказать, что фактически речь идет о разовом увеличении разрешенного к продаже наличной валюты объема. Он не является возобновляемым, хотя и никоим образом не ограничен во времени. То есть один банк может использовать весь дополнительный лимит условно за неделю, другой будет пользоваться им месяцами", — считает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка. Она считает, что мгновенного влияния на рынок эта норма не окажет. "В целом стоимость доллара довольно динамично растет. На этом фоне дополнительные возможности продажи наличной валюты со стороны банков сильно ограничены в потенциальной эффективности", — говорит эксперт.

"Самое главное — это одна из тактик для снятия, так сказать "напряжения" на наличном рынке, которое возникло в результате закрытия нескольких сетевых обменных пунктов, покрывавших до 30% наличного рынка. Главным образом, августовская курсовая "суета" возникла именно из-за сокращения возможностей граждан покупать и продавать наличную валюту. Понимаем, что путь к плавающему курсу предполагает снятие большого количества ограничений и переход на рыночное регулирование курса", — рассказал Фокусу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его словам, 15 сентября после очередного этапа либерализации (это и разрешение оплата медицинских услуг за валюту, возможность переводить средства государственным предприятиям по кредитным/заемным обязательствам) вполне возможно движение курсов к сближению (речь о курсе межбанка и курсе наличного рынка). Но самое главное — государство постепенно ослабляет ограничения по переводу средств, которые возникли как необходимый предохранитель оттока валюты за границу — это является своеобразной гарантией избежания неожиданных ажиотажных "взрывов", как это произошло в августе, о чем писал Фокус.

Ажиотажный спрос в августе Нацбанк гасил решением разрешить физлицам покупку безналичной валюты Фото: УНИАН

"Если же анализировать ситуацию в целом, то новые шаги по либерализации должны отразятся на наличном рынке валют увеличением предложения: так, если в прогнозном периоде не будет новых нововведений, курс не должен превысить отметку 38,70-39 грн/$ и 41,5-41,7 грн/€ . Ожидается, что дальнейшие изменения в валютном регулировании сблизят курсы межбанка и наличный", — говорит Лесовой.

По мнению Анны Золотько, сейчас вопрос курса валют снова стал одним из ключевых трендов в информационном пространстве.

"Многие украинцы уверены, что в ближайшие дни НБУ вернется к гибкому курсообразованию. Хотя регулятор на прошлой неделе в очередной раз подчеркнул, что это произойдет только после наступления ряда условий, к тому же даже после отказа от фиксированного курса он будет поддерживать гривну интервенциями. Но слухи активно распространяются и подпитывают спрос на иностранную валюту. Как долго может продолжаться эта волна — сказать трудно. Обычно они не бывают слишком длительными, однако, учитывая объем средств до востребования физических лиц, который в конце июля достиг 739 млн гривен, следует признать, что потенциал для поддержания этого тренда существует", — говорит Анна Золотько. Она считает, что за счет роста разницы между наличным и безналичным курсом дальнейший рост стоимости доллара в кассах финучреждений будет все же замедляться и вскоре можно будет увидеть обратные тенденции (тренд на укрепление гривны).

Тарас Лесовой говорит, что на курсовые колебания в Украине будут влиять не только чисто экономические факторы, но и эмоциональные. "Косвенным фактором, который будет влиять на наличный рынок валют, следует также считать события на фронте и последствия возможных вражеских ракетных и дроновых атак. Накануне нового отопительного сезона вероятность ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны значительно увеличивается. Понимаем, что этот фактор будет влиять как на состояние экономики (работу предприятий), так и на общественные настроения. Можно сказать, что этот фактор по большому счету является иррациональным, но от этого он не становится менее значимым", — объяснил эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об обеспокоенности относительно укрепления гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/доллар. Отечественный валютный рынок отреагировал на заявление министра относительно среднегодового курса гривны в 2024 году ростом спроса, причем, спрос на валюту растет и на наличном рынке.