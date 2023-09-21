Сдержали слово перед инвесторами: "Нафтогазу" больше не грозит дефолт

Как заявил глава компании Алексей Чернышев, теперь "Нафтогаз" снова может рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы.

НАК "Нафтогаз Украины" успешно совершил платежи по еврооблигациям, срок погашения которых истекал в 2022 и 2026 годах после их реструктуризации. Таким образом, крупнейшая украинская нефтегазовая компания вышла из дефолта, сообщила пресс-служба.

Отмечается, что благодаря выходу из дефолта по еврооблигациям компания сможет снова финансировать капитальные инвестиции для развития группы.

"Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", – сказал глава правления компании Алексей Чернышов.

Отмети, что в 2019 году "Нафтогаз" разместил три выпуска еврооблигаций:

трехлетние — 335 млн долларов под 7,375;

пятилетние — 600 млн долларов под 7,125%;

семилетние — на 500 млн долларов под 7,625%.

Но в июле 2022 года Кабмин Украины пошел на дефолт компании НАК "Нафтогаз". Накануне дефолта компания в биржевом сообщении заявила об отказе владельцев еврооблигаций согласиться отсрочить выплаты на 2 года. В целом компании задолжала инвесторам по выпуску прошлогодних бумаг 335 млн долларов.

Известно, что предприятие должно было до конца 26 июля выплатить 335 млн долларов тела долга по выпуску бумаг в 2022 году и 45 млн евро процентов по выпуску 2024 года. Правительство эти выплаты не согласовало и поручило компании начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

Уже в августе стало известно, что "Нафтогаз" договорился с держателями еврооблигаций, которые нужно было погасить летом 2024 года. Компания получила отсрочку на два года.

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