Приватизация в деле: как пополнялся бюджет Украины от продажи госимущества

Субсидию на оплату коммуналки могут начислить даже тому домохозяйству, представитель которого владеет сразу двумя автомобилями. Но есть один важный нюанс.

С момента возобновления приватизации год назад Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) привлек в бюджет 3,98 миллиарда гривен. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что средний рост стоимости активов на аукционах за последний год увеличился в три раза. За один актив в среднем соревновались 4,5 участника.

"В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие — "Ривнеторф" — за 205 млн гривен и морской порт — "Усть-Дунайс"к — за 201 млн гривен. Также близится к завершению продажа спиртзаводов. Впереди — продажа санкционных активов и большая приватизация. Это позволит получить еще больше средств для поддержки Сил обороны и привлечь международные инвестиции", — сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о старте с 1 сентября массовой приватизации, которая приостановили из-за полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Кабмин несколько изменил сам процесс:

появился повторный электронный аукцион методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;

сократился периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;

протокол о результатах электронного аукциона должен быть подписан с помощью квалифицированных электронных подписей;

оплатить купленный объекта приватизации победитель электронного аукциона должен в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;

подпись договора купли-продажи объекта приватизации должна быть поставлена в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола;

публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации должна появиться в течение десяти календарных дней со дня его издания.

Напомним, по словам экономиста Центра экономической стратегии Богдана Прохорова приватизация может помочь восстановить украинскую экономику. Также отметим, что в июле 2022 года Верховная Рада запретила приватизировать оборонные предприятия. Так, к объектам, которые не подлежат приватизации, были добавлены предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении ВСУ.