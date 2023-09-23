На бензоколонке закончилось топливо: как решение о запрете экспорта топлива из РФ повлияет на цены в Украине и мире
Правительство РФ ввело запрет на вывоз бензина и дизеля за границу. Это решение было принято в связи с дефицитом топлива на ее внутреннем рынке. Таким образом, Россия теряет выручку, а вместе с тем и финансовые возможности для ведения войны против Украины. В то же время есть риск, что больше платить придется и нам.
Правительство РФ на фоне продолжающегося топливного кризиса внутри страны ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. Фермеры в Ставропольском, Краснодарском крае, Кировской, Оренбургской области, республиках Северного Кавказа не могут собрать урожай из-за дефицита топлива. В то же время горожане сетуют на подорожание нефтепродуктов. Так, с начала года и по состоянию на 18 сентября цены на бензин повысились на 9,4% при общей инфляции за этот период в 4,03%.
Причиной нехватки топлива внутри страны, которая является крупнейшим поставщиком нефти в мире, являются санкции, а именно отказ Европы покупать "тяжелую" российскую нефть, говорит директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.
"Им самим не хватает топлива, потому что их логистика захлебнулась, — объясняет эксперт. — Вся их "тяжелая" нефть заполнила все резервуары, поэтому они физически не могут производить топливо даже для своего рынка. Уже Беларусь работает на Россию, чтобы как-то улучшить их ситуацию".
Согласно сообщению правительства РФ, решение о запрете экспорта бензина и дизеля принято "для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".
Это не первая попытка правительства обуздать топливный кризис. Ранее для стабилизации ситуации правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу и организовало ежедневный мониторинг закупки топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Падение цен на АЗС и меньше "нефтедолларов": как решение о запрете экспорта повлияет на РФ
После введения запрета на экспорт стоимость литра в РФ начала снижаться. Так, по информации росСМИ, цена бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10%.
"Цены на внутреннем рынке уже валятся. Ожидаемо, потому что большие экспортные объемы (экспорт — это половина их производства) ушли на внутренний рынок. Объем на внутреннем рынке вырос вдвое. Поэтому цена начала падать, это то, на что они и надеялись", — комментирует Фокусу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Однако с другой стороны — Россия продолжает терять свои "нефтедоллары". "Urals не может идти в Европу из-за санкций, а девать ее некуда. Ее кораблями отправляют аж в Бразилию, чтобы за 5 копеек продать и освободить резервуары", — говорит Леушкин.
Цены на топливо на АЗС России пошли вниз. Однако РФ теряет еще больше выручки.
И после запрета на экспорт горючего суммы потерь увеличатся. "Россия не получит денег в казну. Из Новороссийка ежедневно отправлялось по танкеру 20-30-тысячника — это колоссальные суммы! Сколько именно в деньгах потеряет Россия — сложно сказать, потому что эта информация засекречена. Россия ее закрыла со времени введения первых санкций", — объясняет Леушкин.
Дороже для всех. Как запрет в РФ повлияет на мировые цены
Уменьшение поступления российского топлива не останется незамеченным для мирового рынка.
"Россияне — крупнейшие экспортеры дизеля по морю. Исчезновение этого объема может привести к существенному удорожанию и нехватке продукта. Выпадает такой крупный игрок. Соответственно, начнется потасовка. Котировки однозначно будут расти. Для мира это не очень хорошо", — считает Сергей Куюн.
Таким образом, Украина тоже рискует увеличить расходы на закупку топлива. "Мы можем пострадать из-за того, что если цена будет расти в мире, то нам придется покупать дороже, как и остальным европейским государствам", — отметил эксперт и добавил, что вряд ли это продлится долго, ведь ситуация давит на курс рубля.
Через месяц РФ может возобновить экспорт топлива. К этому ее будет толкать давление на рубль
По его мнению, максимум за месяц РФ решит свою проблему и вернется к экспорту.
Напомним, эксперты прогнозируют сохранение тенденции повышения цен на украинских АЗС как минимум до конца года . Это объясняется тем, что на мировых рынках растет цена на нефть.
Также Фокус писал, что цены на автогаз в Украине активно растут с начала сентября . Топливо уже подорожало более чем на гривну за литр, но это еще не предел.