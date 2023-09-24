Экспорт украинского зерна: Дуда заявил об открытии транзитных коридоров в Польше

Анджей Дуда назвал правильным решение польского правительства о продлении запрета на продажу зерна из Украины на рынке Польши.

Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в эфире TVP1, передает канцелярия.

"В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно", — сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что Польша пытается помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи. По словам Дуды, во время полномасштабной войны украинский урожай мало поступал в те страны, которые в этом нуждались. Зато Польше не нужно украинское зерно, ведь страна является самодостаточной благодаря польским аграриям.

Кроме этого, Анджей Дуда заявил, что считает правильным решение польского правительства о продлении запрета на продажу украинского зерна на польском рынке.

"Но мы должны сделать все, чтобы транзит (украинского зерна, — ред.) был как можно большим", — добавил он.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не откроет границу для ввоза украинского зерна. Он отметил, что это нужно для того, чтобы защитить польских фермеров.

18 сентября польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будет урегулирован вопрос экспорта зерна.

19 сентября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что из-за запрета ввоза зерна, Украина введет эмбарго на некоторые польские овощи и фрукты.

21 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил свою обеспокоенность из-за того, что украинские олигархи будут влиять на польский рынок зерна. По его словам, отношения Украины и Польши являются "напряженными" из-за разногласий в вопросе зернового рынка.