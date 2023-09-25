Вместо Евросоюза: Пакистан хочет стать новым союзником России и платить за нефть

Пакистан хочет убедить Россию ежемесячно поставлять 100 тысяч тонн баррелей нефти по цене, которая не будет превышать отметку в 60 долларов за баррель.

Пакистан хочет с помощью России диверсифицировать свои источники энергии и снизить цены на нефтепродукты. Для этого делегация страны в октябре 2023 года встретится с российскими чиновниками в кулуарах энергетической конференции, которая состоится с 10 по 12 число. Ожидается, что стороны будут обсуждать углубление энергетического сотрудничества, пишет пакистанское издание The News.

По информации издания, пакистанская и российская стороны впервые встретятся по вопросам энергетики после того, как первая партия российской нефти прибыла в Пакистан в июне этого года. С тех пор новых поставок российской нефти не фиксировали.

"За последние почти три месяца новых заказов на импорт российской нефти не было, поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили заинтересованности в импорте нефти Urals", — говорится в публикации.

Как сообщают журналисты, пакистанская делегация едет в Россию с конкретными целями:

договориться о долгосрочных поставках российской нефти в Пакистан;

составить план по поставкам сжиженного газа;

обсудить проект газопровода "Север-Юг".

При этом, по данным издания, импорт российской нефти никак не помог Пакистану снизить цены на горючее для конечных потребителей, поскольку договоренности с РФ никак не повлияли на общие цены на нефтепродукты. Но импортировать российскую нефть было коммерчески выгодно, поскольку Пакистан неплохо зарабатывал на переработке нефти. Но теперь Исламабад хочет ежемесячно получать по 100 тысяч тонн баррелей российской нефти по цене ниже 60 долларов за баррель.

Поставки российской нефти действительно могут помочь Пакистану исправить ситуацию на топливном рынке, если все нефтеперерабатывающие заводы страны начнут импортировать ее на регулярной основе. Импорт только одного завода не повлияет на потребительские цены на нефтепродукты.

Напомним, впервые в истории российская сырая нефть прибыла в пакистанский город Карачи 11 июня 2023 года. Тогда же правительство страны заявляло о планах импортировать из РФ по 100 тысяч баррелей нефти.

Также напомним, что с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Также Фокус разбирался, как изменится стоимость российской нефти и какими будут последствия обвала цен после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и других стран.