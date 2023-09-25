Украинцам доступна новая помощь на ремонт жилья: кто может получить

Украинцы, дома которых пострадали из-за войны, могут получить помощь на ремонт не только от государства, но и от благотворителей.

Некоторые украинцы, которым нужна срочная финансовая помощь для ремонта поврежденного во время войны жилья, могут подать заявку и получить деньги от одной из благотворительных организаций. Об этом сообщается на портале Zayava.info.

Кто предоставляет помощь

Финансовую помощь смогут получить украинцы из Николаевской области, жилье которых получило повреждения после 24 февраля 2022 года во время боевых действий против российских оккупантов. Программу помощи финансирует благотворительная организация "Каритас Николаев УГКЦ" и UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине.

Гранты могут получить как те, кто собирается самостоятельно ремонтировать жилье, так и те, кто будет нанимать подрядчиков. Но для этого должны быть учтены некоторые условия:

жилье повреждено, но пригодное для проживания;

помещение не было полностью разрушено;

соискатель не пользовался государственной помощью или деньгами от другой организации для ремонта жилья.

Потратить деньги от благотворителей можно для ремонта:

электричества внутри жилья;

водопроводных труб;

крыши;

окон и дверей;

подвесного потолка, если он обрушился, и так далее.

Кто именно может рассчитывать на помощь

Деньги обещают предоставить жителям четырех территориальных общин Николаевской области:

Галицыновской;

Первомайской;

Шевченковской;

Мешково-Погореловской.

Будет также учитываться совокупный доход домохозяйства — на одного человека в месяц он не должен превышать 5 400 гривен. Отмечается, также, что в первую очередь деньги предоставят:

семьям с беременной женщиной;

семьям, где есть мама с ребенком, которому до 3 лет;

одиноким матерям/отцам или опекунам ребенка до 18 лет;

многодетным семьям;

одиноким пожилым людям;

пожилым людям без поддержки родных;

гражданам с инвалидностью или тяжелым/хроническими заболеваниями.

Как подать заявку

Нужно позвонить по телефону: +38 (099) 423 49 48, номер доступен с понедельника по пятницу. Также понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина;

РНОКПП каждого представителя семьи;

номер банковского счета IBAN;

справка с правом собственности на жилье;

акт повреждения недвижимости;

документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Напомним, 19 сентября стало известно, что Кабмин Украины увеличил максимальную сумму государственной помощи, которую выделяют на ремонт поврежденного жилья в рамках программы "єВідновлення" для Харькова. Также Фокус рассказывал, какое жилье ищут украинцы во время войны.