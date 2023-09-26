Сколько электроэнергии можно тратить украинцам для субсидии: в ПФУ ответили

В Пенсионном фонде Украины напомнили, какие нормы потребления электроэнергии учитываются для выплаты субсидии.

Субсидии в Украине предоставляют только тем семьям, которые соответствуют необходимым критериям. Кроме того, существует норма, в пределах которой можно получить льготу на оплату услуг по снабжению и распределению электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Сколько электроэнергии можно тратить, чтобы получить субсидию

Если в жилье есть газовые плиты и централизованная подача горячей воды — 70 кВт/ч ежемесячно на семью с одного человека, плюс 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт /ч в месяц.

Если в доме/квартире установлены электроплиты и присутствует централизованная поставка горячей воды — 110 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи на дом, но не более 230 кВт/ч в месяц.

Если жилье без электроплит, есть централизованная поставка холодной воды, но отсутствует централизованная поставка горячей воды и нет газовых водонагревательных приборов — 100 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи на дом, но не более 220 кВт/ч в месяц.

В селах и поселках городского типа для граждан, которым государство разрешает бесплатно освещать жилье — 30 кВт/ч в месяц на человека.

То есть государство выделяет средства на домохозяйство в пределах лимитов, а если потребление выходит за эти нормы — их оплачивает субсидиант.

Как оформить субсидию в 2023-м?

Для начал следует написать заявление о назначении и предоставлении жилищных субсидий, декларацию и обратиться:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно, воспользовавшись порталом "Дія";

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ, или посетить сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Также желательно подготовить:

договор найма (аренды) жилья;

справку о доходах (если в декларации указаны доходы, о которых неизвестно налоговикам и ПФУ);

справку ВПЛ.

Напомним, с 25 июля в Украине действует обновленный механизмом оформления жилищных субсидий. В частности теперь для оформления соцвыплаты гражданам уже не нужно собирать многочисленные справки.

Тем временем в Министерстве соцполитики 22 августа объяснили, как переселенцам получить жилищную субсидию после переезда на новое место жительства.