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Помощь во время войны: каким украинским семьям выплатят по 10 тысяч гривен

Андрей Галицкий
Украинцам доступна новая финансовая помощь от благотворительного фонда

Один из благотворительных фондов решил поддержать семьи с детьми и выплатить им новую финансовую помощь. На выплаты могут претендовать как семьи, которые остались в Украине, так и покинувшие страну.

Из-за полномасштабной войны украинцы могут пользоваться многими программами, которые оказывают финансовую помощь нашим гражданам. Так, например, сейчас материальная поддержка доступна семьям с детьми, которые получили ранения или другие травмы из-за боевых действий. Об этом сказано в публикации на сайте Zayava.

Отмечается, что поддержку гражданам оказывает организация "СОС Дитячі містечка Україна". На финансовую помощь могут претендовать как семьи, которые остались в Украине, так и выехавшие за границу.

Как получить финансовую помощь?

Семья, которая хочет получить деньги, должна заполнить и отправить форму регистрации онлайн. Она доступна по ссылке. В заявке нужно указать следующую информацию о ребенке, который нуждается в помощи:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дату рождения;
  • полный адрес места жительства ребенка к моменту, когда он получил травму или ранение;
  • адрес сегодняшнего фактического места жительства ребенка;
  • дата ранения ребенка;
  • обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения;
  • какую именно травму он получил;
  • нужна ли еще какая-либо помощь (кроме денежной) ребенку или его семье.

Известно, что организация будет выплачивать по 10 тысяч гривен единовременной помощи на каждого ребенка.

Тысяча евро для украинцев в Латвии: кому выплатят

Деньги положены украинским беженца с видом на жительство или картой, выданной миграционной службой Латвии. Тысячу евро будут начислять в течение двух месяцев тем гражданам, которые испытывают проблемы с поиском долгосрочного жилья.

Эти выплаты в первую очередь получат:

  • семьи с детьми;
  • беременные женщины;
  • люди старше 60 лет;
  • семьи с лицами с инвалидностью.

Напомним, 26 сентября стало известно, что власти Германии раздумывают о том, чтобы сократить объем федеральной помощи, которую получают земли для интеграции беженцев на фоне растущей инфляции после многих лет больших расходов.

Так, в 2024 году Берлин выделит регионам максимум 1,7 миллиарда евро на обеспечение беженцев. В 2023 году размер помощи был на уровне 3,75 миллиарда.

Тем временем Европейская комиссия хочет оставить право на временную защиту для беженцев из Украины до весны 2025 года.