Чтобы не остаться без денег: кто поможет украинцам в Польше, если им не выплачивают зарплату

Украинцам, которые трудоустроились в Польше, рассказали, как решить вопрос с работодателем, если он задерживает заработную плату.

После начала полномасштабной войны с Россией многие украинцы выехали в Польшу. Спустя какое-то время некоторые граждане даже устроились на работу в новой стране. При этом важно знать, что недобросовестные работодатели, которые не выплачивают своим сотрудникам зарплату, есть и в Польше. Поэтому в Посольстве Украины в Польше рассказали, как нашим соотечественникам разрешать подобные ситуаций.

Что делать, если не выплачивают зарплату

Украинцам советуют во время трудоустройства обязательно проверять компанию-работодателя на предмет следующей информации:

зарегистрирована ли она;

штрафовали ли этого работодателя;

не находится ли фирма в статусе ликвидации.

Найти все эти данные, как отмечают в посольстве, можно в Национальном Судебном Реестре (krs-online.com.pl). Также можно проверить Национальный правительственный реестр субъектов национальной экономики (stat.gov.pl/regon).

"Если вы трудоустраиваетесь через компанию-посредника (агентство по трудоустройству), то такую компанию можно проверить через базу KRAZ", – отмечается в сообщении.

Также обязательно нужно заключить письменный договор с работодателем. Лучше всего – Umowu o pracę, что является гарантией вашей защиты. Еще важно читать условия договора перед его подписанием.

По вопросам законности трудоустройства на территории Республики Польша украинцы могут обращаться за консультацией в Государственную Инспекцию Труда. Для беженцев работает украиноязычная линия по телефону: +48 22 111 35 88.

Зарплаты украинцев в Польше вырастут

Это произойдет в 2024 году, поскольку правительство запланировало двухэтапное повышение уровня минимальной зарплаты. Как сообщается, повышение состоится 1 января и 1 июля и затронет также официально трудоустроенных в Польше украинцев.

Соответствующий проект был принят 14 сентября. Планируется, что минималка вырастет:

с 1 января – до 4 242 злотых (36 353 грн брутто);

с 1 июля – до 4 300 злотых (36 850 грн брутто).

Ранее Фокус рассказывал истории украинок Алены и Аллы, которым удалось устроиться на работу в Польше. А еще Фокус писал, что средняя зарплата директора в Польше превышает оклад на аналогичной должности в Украине почти в 4 раза.