Украинцам трижды пересчитают пенсии в 2024 году: на сколько повысят выплаты (документ)

В следующем году планируют провести перерасчет пенсий в три этапа. Первое повышение состоится 1 января в связи с ростом минимальной заработной платы.

В Украине в 2024 году планируется провести перерасчет пенсий в три этапа. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на документ Министерства социальной политики Украины.

Первый перерасчет состоится 1 января в связи с ростом минимальной заработной платы. В результате минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, достигших 65 лет, составит 40% минимальной заработной платы.

Второй перерасчет пройдет 1 марта в связи с увеличением размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В результате пенсии этой категории граждан будут проиндексированы на коэффициент, равный разнице между новым и действующим прожиточным минимумом.

Третий перерасчет состоится 1 апреля в связи с ростом минимальной заработной платы и для работающих пенсионеров с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

Как отметили в Министерстве социальной политики Украины, в условиях российской агрессии в Украине возникли новые вызовы, связанные с ростом нагрузки на государственный бюджет. В связи с этим любые принятые законодательные нормы должны быть финансово обеспеченными.

Фото: Апостроф Фото: Апостроф

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменятся пенсии и зарплаты в 2024 году.

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