В регуляторе рассказали, поднимется ли тариф на электроэнергию в случае мощных атак врага

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Для ее восстановления нужны немалые деньги. Фокус поинтересовался у регулятора — НКРЭКУ — могут ли повыситься тарифы на электроэнергию для населения в случае существенного дефицита в системе.

В ночь на 21 сентября россияне возобновили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру — впервые за шесть месяцев была повреждена энергосистема в западном и центральном регионах. Атаки в отопительный сезон могут усилиться, как это было в прошлом году. Сегодня у энергетиков есть два источника финансовых поступлений для развития безопасности сетей — повышение тарифов или привлечение средств инвесторов.

"Когда мы говорим о тарифах, должны говорить об основном нашем населении, которое надо защищать. Тогда поднимать не надо. Но когда мы говорим, что есть разные потребители, то надо, чтобы энергосистема выживала, энергетика также должна развиваться. Потому что инвестиционные планы невозможны сегодня", — отметил вице-президент Национального комитета международного совета по большим электроэнергетическим системам "СИГРЭ-Украина" Юрий Бондаренко.

Инвестиционные планы для развития энергосистемы при имеющихся ресурсах невозможны, говорят специалисты

По его словам, энергосистема разрушена на 40 — 60%. "У нас от 40ГВт мощности, которую потребляла наша страна в 90-м, мы оказались на 11 — 12 ГВт потребления. Это значит, что сегодня для восстановления экономики, по оценкам и Всемирного Банка, и других институций, почти 1 трлн грн надо. Для энергетики — 300 млрд. Эти цифры отсутствуют", — сказал он во время дискуссии в рамках форума "Электрические сети Украины 2023".

Пойдет ли власть на повышение тарифов на электроэнергию для населения

По словам члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Коваленко, тарифы для населения не будут поднимать даже в условиях серьезного повреждения врагом энергооборудования в отопительный период.

"Учитывая позицию правительства, тарифы для населения повышать не собираются. Такая идея даже не обсуждается. Поэтому, думаю, нет. Так не бывает, что сегодня подняли, а завтра появились деньги. И вообще социальная направленность этой истории в том, что таких планов нет и работы в этом направлении не слышал", — сказал он Фокусу.

Вместе с тем, в ходе дискуссии в рамках форума он отметил, что профильное министерство рассматривает возможность отключения потребителей от электроснабжения за долги.

Энергетики больше надеются на иностранные инвестиции для развития системы, чем на поднятие тарифов Фото: Иллюстративное фото

"Понятно, что война вносит определенные ограничения, что нельзя [отключать] там, где люди находятся в условиях боевых действий и не всегда могут оплатить за потребленную электрическую энергию. Там, возможно, оставят ограничения. Но в целом, насколько мне известно, Министерство [энергетики] рассматривает этот вопрос", — сказал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Напомним, украинские потребители могут экономить на коммунальных платежах, оплачивая электроэнергию по спецтарифу. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик электроэнергии.

Также Фокус писал, что по мнению эксперта по ЖКХ Олега Попенко, тарифы на электроэнергию и газ вырастут, поскольку для продолжения предоставления военной помощи в Белом доме ожидают, что Киев внедрит план действий, направленный на либерализацию тарифов.