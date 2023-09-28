Миллиарды долларов, но будет еще больше: украинцам назвали убытки агросектора от войны

Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал что подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли уже превысил 8,7 миллиарда долларов.

Прямой и косвенный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Украины за более чем год полномасштабной войны, уже достигли отметки в 40,2 миллиарда долларов. При этом более точная цифра появится только после полного освобождения украинских территорий от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).

Так, по словам главы комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 миллиарда долларов. Так, россияне разрушили инфраструктуру, хозяйственные объекты, логистические цепочки, занимаются уничтожением и хищением украинского зерна

"Но еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в 30,5 миллиардов долларов. Но это не окончательная цифра, к сожалению. Когда мы точно подсчитаем ущерб, нанесенный в результате подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше", — рассказал он.

Он также отметил, что россияне продолжают наносить убытки нашей стране.

"Мы понимаем, что на неподконтрольных территориях происходит масштабный произвол оккупантов. Враг занимается мародерством, ворует наше продовольствие и пользуется нашими мощностями. В полной мере оценить масштабы этой тирании сложно", – отметил Гайду.

Можно ли заставить Россию заплатить за весь нанесенный ущерб

Украина еще с первых недель полномасштабной войны ведет переговоры с союзниками и разрабатывает специальный механизм, который поможет Украине получить компенсацию от страны-агрессора. Так, 8 июля 2023 года министр юстиции Денис Малюська рассказал, что предварительный способ заставить РФ компенсировать убытки уже найден. По его словам сам механизм будет состоять из трех ключевых этапов:

первый — создание реестра убытков;

второй — создание компенсационной комиссии;

третий — наполнение финансированием.

К слову, по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры Украины из "Большой семерки" заморозили почти 300 миллиардов евро (311 миллиардов долларов) резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов. Украинское правительство рассчитывает, что эти деньги будут переданы нашей стране для будущего восстановления.

При этом 3 марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль оценил нанесенный Россией ущерб в сумму в 600-750 млрд долларов

Также напомним, в конце августа министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что российские оккупанты нанесли украинской природе ущерба в 2 триллиона гривен.