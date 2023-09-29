Коммуналка в Украине: изменятся ли в октябре тарифы на воду, газ и свет

Тарифы на определенные услуги могут отличаться в разных регионах Украины. Фокус рассказывает, как изменятся платежки украинцев с 1 октября 2023 года.

Чем ближе отопительный сезон, украинцы все больше переживают по поводу оплаты коммунальных услуг, поскольку возможное подорожание сильно "ударит" по финансовых возможностях граждан. Поэтому Фокус объясняет, какими будут тарифы на газ, тепло, водоснабжение и электроэнергию в октябре 2023 года.

Какими будут цены на водоснабжение и водоотвод с 1 октября

в октябре 2023 года украинцы будут платить за воду по установленным 1 января 2022 года тарифам Фото: unsplash.com

После июльского решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о подорожании водоснабжения и водоотведения, а затем отмены данного постановления, поскольку его не согласовали с властью, нового подорожания не будет. Так что в октябре 2023 года украинцы будут платить за услуги по установленным 1 января 2022 года тарифам.

При этом цены на воду отличаются в разных регионах страны. Самые высокие тарифы, по данным Минфина — в Запорожье, где люди за водоснабжения платят 25 гривен за кубометр, а за водоотвод – 40,51 гривну за кубометр. Общая стоимость составляет 65,55 гривны за куб.

Почти 30 гривен за кубический метр воды платят жители:

Харьковской;

Винницкой;

Львовской;

Хмельницкой и еще некоторых областей.

Тарифы на газ и тепло

В предпоследний месяц осени цены на природный газ для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне. Так, компания "Нафтогаз Украины", которая поставляет газ 98% бытовым потребителям, продает "голубое топливо" по 7,96 гривен за 1 кубический метр. По словам главы компании Алексея Чернышева, тариф не собираются менять до окончания отопительного сезона 2023/2024.

"Зимой украинцы могут быть уверены в том, что их платежки не будут расти", — сказал он.

В то же время министр соцполитки Оксана Жолнович в эфире телемарафона 26 сентября заявила, что Украина не против либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, которые направили США. Она объяснила, что суть реформы — дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и параллельно балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, чей размер платежки превышает 15% от их заработка.

Что касается тарифов на тепло, то премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 сентября подтвердил, что по ходу следующего отопительного сезона для украинцев ничего не изменится.

"Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений", — подчеркнул он.

Стоимость газа для производителей тепла, обеспечивающих население, а также для бюджетных учреждений остается на уровне 7 420 гривен и 16 390 гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Тарифы на вывоз мусора

Что будет с ценами на вывоз мусора в Украине в октябре Фото: Unsplash

Этот вопрос контролируют органы местного самоуправления, поэтому в некоторых городах и общинах тарифы могут отличаться. Цены могут меняться из-за подорожания топлива.

Так, например, в Николаеве сразу два коммунальных предприятия повысили стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов на 13-20 гривен.

Сколько будем платить за электроэнергию в октябре

С 1 июня 2023 года по 31 декабря, как следует из постановления Кабмина, для украинцев действует фиксированный тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн/кВт∙ч. Он применяется для всех категорий потребителей. По словам министра энергетики Германа Галущенко, до конца года украинцам не стоит ждать нового повышения тарифов на свет.

"Этот вопрос даже не обсуждается", — заверил он 21 сентября 2023 года.

Напомним, в Нацбанке прогнозируют, что тарифы на коммунальные услуги начнут постепенно дорожать с 2025 года. Также Фокус рассказывал, какие города Украины рискуют остаться зимой без тепла и электричества. Как считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, самая большая угроза нависла над двумя областями Украины.