"Газпром" продолжает терять клиентов в Европе: кто еще отказался от услуг россиян

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов предупредил, что его страна не будет покупать у российской компании газ для территорий, которые контролирует Кишинев.

Молдова окончательно отказывается от закупок российского газа. Оказалось, что покупать "голубое топливо" на европейском рынке для страны намного дешевле, нежели платить "Газпрому". Об этом 2 октября сообщает издание Anadolu Ajansı.

Так, по словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, правительство страны больше не будет финансировать покупки российского газа.

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", — отметил он.

Парликов объяснил, что Молдова уже получает газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.

"Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", — добавил Виктор Парликов.

Напомним, ранее в российском "Газпроме" требовали, чтобы "Молдовагаз" погасила долг за поставленный газ в размере 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей – 709 млн долларов. Однако власти Молдовы провели независимый аудит и выяснили, что большая сумма долга была вымышленной.

Поэтому руководство страны предложило "Газпрому" выплатить 8,6 миллиона долларов и окончательно закрыть вопрос с долгом. Кроме того, аудит признал, что у Moldovagaz есть право выдвинуть финансовые требования к "Газпрому" как материнской компании по оплате транзита газа и выполнению обязательств по поставке газа молдавской стороне.

В Москве же заявили, что не согласны с позицией Молдовы и будут доказывать свою правоту всеми доступными методами.

Отметим, что Россия также неоднократно грозилась остановить транзит своего газа по территории Украины. На фоне этого в Минэнерго недавно заявили, что провели стресс-тестирование ГТС.

"Украинская ГТС и ПХГ готовы работать в условиях нулевого транзита. Также газотранспортная система готова к ОЗП (осенне-зимнему периоду — ред.) 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа, — сообщили 31 августа 2023 года в Минэнерго.

Тем временем сама Россия подсчитывает убытки российского газового монополиста. Как писал Фокус, "Газпром" потерял 40% своей выручки.