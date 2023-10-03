Взяли слово: Украина вычеркнула венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции поверили поверили в новые обязательства банка по поводу дальнейших планов на российском рынке.

Венгерский банк OTP Bank больше не состоит в международном списке спонсоров войны. Решение об этом 2 октября приняли в НАПК. Ожидается, что это поможет разблокировать военную помощь Украине от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро.

Как отмечается, после продолжительных дискуссий венгерский банк взял на себя ряд обязательств по своим будущим планам на российском рынке.

"Национальное агентство, выполняя свою часть договоренностей, исключило банк из списка международных спонсоров войны. НАПК ожидает, что Банк выполнит достигнутую договоренность без промедлений", — сказано в сообщении.

Отметим, что 30 сентября НАПК приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank. Однако в Венгрии потребовали, чтобы банк исключили из данного списка навсегда, иначе страна будет блокировать дальнейшее финансирование ЕС для передачи вооружений Украине.

Что известно об OTP Bank

OTP Bank – основа международной финансовой группы OTP Group, которая является лидером на рынке финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. OTP Bank управляет дочерними банками в:

России;

Украине;

Хорватии;

Словении;

Словакии;

Черногории;

Румынии.

Так, в РФ OTP находится в числе 50 крупнейших банков, а по ряду направлений является среди лидеров. Банк обслуживает более 2,2 млн клиентов, финучреждение представлено в более чем 1850 населенных пунктах, что свидетельствует о важности для экономики РФ.

Кроме того банк занимает второе место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продажи товаров) с долей этого рынка 15,3% и является восьмым на рынке кредитных карт.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 4 мая 2023 года добавило OTP Bank в список международных спонсоров войны 4 мая 2023 года. В организации посчитали, что раз банк не прекращает деятельность в России во время ее войны против Украины, значит поддерживает диктаторский режим Владимира Путина.

А 20 августа стало известно, что правительства Украины и Венгрии ведут переговоры для того, чтобы разобраться в причинах включения венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.