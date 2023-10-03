Деньги украинцам: отменят ли соцпомощь гражданам за выезд за границу

Украинское правительство уже отменило социальные выплаты переселенцам, которые более 90 дней не присутствовали в Украине. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, означает ли это, что государство отменит выплаты всем гражданам, которые выехали за границу.

Из-за полномасштабной войны большое количество украинцев вынужденно уехали жить в другие страны и начали там новую жизнь. Многие граждане получали разные социальные выплаты от государства еще до войны, но Кабинет министров Украины не планирует прекращение каких-либо выплат для граждан за границей. Об этом сказала в интервью "Укринформу" 3 октября министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Мы больше не выплачиваем пособие внутренне перемещенным лицам, которые больше 90 дней не были в стране", — сказала она.

Она объяснила, что выплату пособий сохранили для людей с инвалидностью, поскольку в правительстве считают, что те выплаты, которые сейчас получают люди, не достаточны для того, чтобы они могли хорошо чувствовать себя за границей.

"Плюс понимаем, что не так много людей с инвалидностью за границу уехало. Многие вернулись обратно или вообще не уезжали, поскольку это сложно для их здоровья", — отметила Жолнович.

Также она подчеркнула, что пенсии выехавшим гражданам правительство точно продолжит выплачивать, ведь это те деньги, которые человек честно заработал. На уточняющий вопрос, рассматривается ли прекращение каких-либо других выплат для этой категории людей, Оксана Жолнович ответила отрицательно.

Все льготы в Украине переформатируют

В этом же интервью Оксана Жолнович сообщила, что Министерство социальной политики создает новый Социальный кодекс и проведет глобальное переформатирование льгот. Ведомство, в частности, хочет оценить все выплаты на адекватность и унифицировать их.

"Когда мы сформируем достаточное количество услуг, когда 80% населения будет охвачено услугами, людей будут качественно сопровождать и они выйдут из сложных жизненных обстоятельств, тогда выплаты сами по себе можно уменьшить, потому что люди пойдут в экономическую активность", — объяснила Жолнович.

По словам министра, некоторые украинцы останутся без каких либо пособий от государства, но это не значит, что все социальные выплаты будут отменены.

Напомним, 27 сентября стало известно, как Министерство социальной политики Украины хочет пересчитать пенсии в следующем году. Планируется, что выплаты украинцам повысят три раза.

Еще Фокус объяснял, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен.