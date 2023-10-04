Штрафы за недостоверные данные: в Минюсте решили отложить наказания для бизнеса

Минюст и Министерство финансов отсрочили введения привлечения к ответственности за недостоверные данные о конечных выгодоприобретателях бизнеса.

В Министерстве юстиции Украины решили отсрочить введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица. Штрафы должны были появиться в октябре 2023 года, но решение отсрочили до 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отсрочка позволит всем субъектами первичного финансового мониторинга принять организационные меры, необходимые для внедрения механизма уведомления держателя Единого госреестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) собственности компаний и предприятий.

Речь идет о приказах Минюста от 27 сентября 2023 № 3445/5, совместном приказе Минюста и Минфина от 28 сентября № 3463/5/523. Согласно документам, с 1 декабря заработает:

порядок уведомления держателя Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных разногласиях между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР данными о конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности юрлица;

порядок передачи держателем ЕГР данных о разногласиях между информацией о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлица, получивших субъекты первичного финмониторинга во время проверки юрлица, и соответствующими данными, внесенными в госреестр, и о субъекте первичного финмониторинга, выявившего такие данные, в специально уполномоченный орган.

Поскольку нормы заработают в декабре, а не октябре, то и штрафы за недостоверную информацию о конечных выгодоприобретателях бизнеса появятся не ранее первого дня зимы.

Напомним, с 1 октября 2023 года в Украине больше не действует мораторий на налоговые проверки предпринимателей. То есть налоговая может заниматься документальными проверками (плановыми и внеплановыми), как в довоенное время.

Как отметила ранее в комментарии Фокусу главный бухгалтер юридической компании GLS Наталья Бута, плановые и внеплановые проверки с 1 августа будут происходить с некоторыми ограничениями.