Программу "єВідновлення" расширили: кто еще из украинцев получит деньги от государства

Ранее компенсация из-за разрушенного или поврежденного обстрелами жилья была предусмотрена только украинцам, которые не успели отремонтировать дома или квартиры собственными силами.

Верховная Рада Украины 5 октября поддержала законопроект №10063 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий". Документ предусматривает, что украинцы, потратившие собственные деньги на ремонт поврежденного во время войны жилья, получат компенсацию от государства. По информации народного депутата Ярослава Железняка, законопроект поддержали 310 депутатов.

Теперь украинцы, которые отремонтировали поврежденное жилье за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення". Как объяснила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, эти выплаты украинцы начнут получать с 1 января следующего года.

По ее словам, компенсационный механизм не будет отличаться от других категорий "єВідновлення" — заявление нужно будет подать через "Дію", потом его рассмотрит комиссия и сообщит, каким будет размер выплаты.

Шуляк также добавила, что это не последнее расширение форм программы компенсаций "єВідновлення". Так, правительство уже работает над следующим расширением программы. Ожидается, что государственные выплаты будут получать и жители с оккупированных территорий.

Как украинцам выплачивают компенсации

Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае 2023 года. Помощью пользуются владельцы жилья, которое:

получило повреждения после 24 февраля 2022 года;

построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

Компенсацию от государства люди могут потратить на покупку строительных материалов, которые нужны для ремонта. Освоить средства нужно за год.

А в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення", когда у украинцев появилась возможность регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Средства выплачивают гражданам, у которых:

жилье разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

жилье невозможно восстановить;

здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом. Для этого был создан специальный компенсационный онлайн-калькулятор.

Еще напомним, что с 21 сентября в "Дії" тестируют услугу, благодаря которой украинцы могут без очередей оплачивать штрафы за административные правонарушения.