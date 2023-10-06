Считают деньги: кто из украинских банков получил самую большую прибыль в 2023 году

Сразу 55 украинских банков из 64 ныне действующих получили прибыль на сумму 95,22 миллиарда гривен, а девять банков показали убытки в размере 0,15 миллиарда гривен.

Украинские банки продолжают работать в условиях полномасштабной войны с Россией и даже зарабатывать. Так, за восемь месяцев 2023 года финансовые учреждения заплатили 17 миллиардов гривен налога на прибыль. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Самым прибыльным банком в Украине оказался государственный "ПриватБанк", который получил прибыль в сумме 39,21 миллиарда гривен. На втором месте еще один госбанк — "Ощадбанк", прибыль которого составила 9,48 миллиарда гривен.

Самые прибыльные банки по итогам восьми месяцев 2023 года:

"ПриватБанк" — 39,21 миллиарда гривен;

"Ощадбанк" — 9,48 миллиарда гривен;

"Сенс Банк — 5,44 миллиарда гривен;

"Райффайзен Банк" — 5,11 миллиарда гривен;

"Укрсиббанк" — 5,08 миллиарда гривен;

ПУМБ — 5,03 миллиарда гривен;

"ОТП Банк" — 3, 95 миллиарда гривен;

"Ситибанк" — 3,60 миллиарда гривен;

"Укрэксимбанк" — 3,07 миллиарда гривен.

Отмечается, что 55 банков из 64 получили прибыль на сумму 95,22 миллиарда гривен, а девять банков показали убытки в размере 0,15 миллиарда гривен.

Какой была ситуация в 2022 году

В первый год полномасштабной войны, как сообщали в НБУ, банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в период с января по июнь в сумме 4,6 млрд. гривен. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения согласились снизить ставки по потребительским кредитам. Поэтому произошло сокращение процентных доходов в розничном сегменте.

"Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам второго квартала составила 33,5 млрд грн. по сравнению с 23,5 млрд грн во втором квартале 2021 года", — объясняли эксперты НБУ.

Ранее Фокус рассказывал, что украинским банкам в 2023 году покорился исторический рекорд. Так, по данным Нацбанка, прибыль банков в период с января по август составила 95,1 миллиарда гривен — это почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года

Напомним, украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.