Выстоять и выйти в прибыль. Как банки Украины держат экономику во время войны

Банки Украины адаптировались к ведению банковского бизнеса в условиях войны с Россией. Такие выводы сделали эксперты Национального банка Украины, анализируя ситуацию в банках во втором квартале 2022 года.

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"Работа отделений банков в освободившихся и свободных регионах возобновилась почти в полном объеме. Объем средств клиентов в банках далее рос, прежде всего, гривневых средств населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте, благодаря чему уровень ликвидности оставался высоким, несмотря на войну. Этот период обозначен ростом ставок по гривневым депозитам. Чистые активы приблизились к довоенному уровню, прежде всего, за счет средств в других банках и вложений в депозитные сертификаты НБУ", — говорится в "Обзоре банковского сектора" Национального банка Украины.

Фокус выяснил, чем живут украинские банки, и насколько выгодные условия по депозитам они предлагают клиентам-физлицам.

Прибыль есть. Какие банки получили прибыль по итогам полугодия

В январе – июне 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в сумме 4,6 млрд. грн. Во втором квартале чистый убыток сектора достиг почти 4,5 млрд. грн. Об этом сообщил НБУ. По данным регулятора, темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе–феврале до 19% за март–июнь в годовом исчислении. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.

"Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам второго квартала составила 33,5 млрд. грн. по сравнению с 23,5 млрд грн во втором квартале 2021 года", — объясняют эксперты НБУ. И добавляют: прибыль банков "съели" значительные объемы отчислений в резервы:

Под ожидаемые убытки из-за войны банки сформировали резервы на 57,9 млрд. грн., из них в марте–июне — на 52,1 млрд. грн.

"Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше. Чтобы сохранить операционную эффективность, банки должны приспособить свои бизнес-модели к работе в кризисных условиях, а также должным образом отражать финансовые показатели для сохранения финансовой устойчивости банковского сектора", – считает заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.

Впрочем, по итогам полугодия 47 банков из 68-ми получили прибыль. Чистая прибыль таких банков достигла 10 млрд. грн. В банках говорят, что продолжают искать возможности для получения прибыли.

"Несмотря на сложную ситуацию в стране, COMINBANK достиг достаточно высоких показателей в своей деятельности. За первое полугодие 2022 года банк получил прибыль в размере 60,9 млн. грн., благодаря чему вошел в ТОП-20 самых прибыльных банков. Начиная с 24 февраля, COMINBANK осуществил погашение рефинансирования Национального банка Украины в размере 2,6 млрд. грн. Также по итогам первого полугодия 2022 года рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка до максимально возможного уровня — "uaAAA", а портал Минфин включил банк в ТОП 20 самых устойчивых банков Украины", — отметил в комментарии Фокусу заместитель председателя правления COMINBANK Дмитрий Овсянников.

[ + – ] Заместитель председателя правления COMINBANK Дмитрий Овсянников уверен: банку удалось получить хороший результат по итогам первого полугодия, и во втором полугодии банк продолжит стабильную работу и расширение сети отделений Фото: COMINBANK

Эксперты уверены: нынешние убытки банков – это, по сути, означает очень хорошую ситуацию в самом банковском секторе.

"Чистый убыток сектора — 4,6 млрд. грн. Это просто очень мало. Есть хорошее слово "удивительно", именно его стоит употребить — удивительно мало", — говорит ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

ТОП-20 самых прибыльных банков по итогам первого полугодия 2022*

ПриватБанк 6,284 млрд грн,

УкрСиббанк 724,1 млн грн

Райффайзен Банк 628,5 млн грн.

Банк Кредит Днепр 383 млн. грн.

Пивденный 309,8 млн. грн.

Универсал Банк – 250,1 млн грн

Ситибанк 235,6 млн грн

ПУМБ 218,6 млн грн

Айбокс Банк 123,3 млн грн

Восток 106 млн грн

"Конкорд" 82,4 млн грн

"Клиринговый дом" 75,4 млн грн

Идея Банк 72,1 млн грн

COMINBANK (КИБ) 60,9 млн грн

Кредобанк 58,4 млн грн

Банк Форвард 58,2 млн грн

Банк "Львов" 45,1 млн грн

Дойче Банк ДБУ 34,2 млн грн

Креди Агриколь Банк 30,7 млн ​​грн

СЕБ Корпоративный Банк 29,9 млн. грн.

*данные НБУ

Ставкам – рост. Какие условия депозитных вкладов предлагают банки Украины

Одно из важнейших событий финансового сектора произошло в июне. Тогда НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Это – определенный сигнал рынку, что цена ресурсов на рынке растет. Как ранее писал Фокус, в банках сообщили, что в связи с изменением учетной ставки произойдет рост ставок по депозитам для физических лиц. Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук в комментарии Фокусу сообщил, что ставки по депозитам для населения вряд ли приблизятся к учетной ставке из-за устойчивого профицита ликвидности банковской системы, и далеко не все банки установят депозитные ставки порядка 22-25% годовых.

"Таких будет немного, ведь пока неясно, как долго НБУ будет удерживать учетную ставку на повышенных уровнях, есть вероятность, что через несколько месяцев начнется цикл ее снижения", — считает Константин Хведчук.

В итоге, через два месяца после повышения учетной ставки Нацбанком, во многих банках Украины остаются ставки на крайне низком уровне. Например, в государственных ПриватБанке и Ощадбанке ставка по шестимесячному вкладу в гривне – 5,5% годовых, такая же ставка в ОТП Банке, Креди Агриколь Банке и в Правэкс-Банку, а в ПУМБ и Кредобанке – 7% годовых. Но есть на рынке банки, где предлагаются более выгодные условия. Например, в Банке Кредит Днепр ставка по шестимесячному вкладу – 13% годовых, а в ComInBank (КИБ) – 17,25% годовых.

Условия депозитных вкладов в гривне в банках Украины

№ Банк Вклад на 3 месяца, ставка, % годовых Вклад на 6 месяцев, ставка, % годовых Вклад на 12 месяцев, ставка, % годовых 1 ПриватБанк 4,50% 5,50% 6% 2 Ощадбанк 4,50% 5,50% 6% 3 Альфа-Банк 14% 14% 14% 4 ОТП Банк 5,25% 5,50% 5,50% 5 Креди Агриколь Банк 5,00% 5,50% 6,00% 6 ПУМБ 6,50% 7,00% 8,00% 7 Кредобанк 10,00% 7,00% 8,00% 8 Правэкс-Банк 5,50% 5,50% 6,00% 9 Пиреус Банк 9,00% 10,00% 10,00% 10 Форвард Банк 11,60% 8,40% 8,50% 11 COMINBANK (КИБ) 7% 17,25% 18,25% 12 Банк Кредит Днепр 12% 13% 5% 13 А-Банк 10% 10,25% 9,50% 14 Универсал Банк (monobank) 4,50% 6% 7% 15 Восток 10% 11% 8,50%

Источник: данные банков на 22 августа 2022 года

Открывают точки. Почему даже в период войны банки развивают сети отделений

В начале войны большинство банков попали в ситуацию неопределенности и растущих рисков. Однако, несмотря на сложности, бизнес-процессы банков продолжали работать даже в экстремальных условиях, а решения принимались мгновенно и в круглосуточном режиме.

"Комінбанк фактически с первого дня войны начал работать в рамках созданного заранее плана возобновления деятельности – были собраны и начали работать соответствующие рабочие группы, разработаны оперативные планы работы, определены основные дальнейшие шаги. Сейчас банк продолжает работать и воплощать в жизнь разработанные планы, которые оперативно дорабатываются и корректируются в соответствии с текущей ситуацией на рынке. Конечно, после 24 февраля горизонт планирования максимально сузился – фактически планировка происходит почти в режиме онлайн", — объясняет заместитель председателя правления COMINBANK Дмитрий Овсянников.

[ + – ] Новое отделение COMINBANK [ + – ] Новое отделение COMINBANK [ + – ] Новое отделение COMINBANK

По словам Дмитрия Овсянникова, банку удалось расширить региональное присутствие, что связано с необходимость быть там, где находятся клиенты банка.

"Сейчас сложилась ситуация, когда большую важность приобрели горизонтальные связи в украинской экономике, кроме того, произошла и продолжается заметная миграция бизнесов в пределах страны. COMINBANK понимает указанные тенденции и стремится быть ближе к своим клиентам, осуществлять поддержку отечественного бизнеса. С начала года банк увеличил сеть своих региональных подразделений на 14 универсальных отделений", — говорит Дмитрий Овсянников.

Война стала испытанием, в том числе, и для банковских сотрудников. Ведь в конце февраля-марте очень многие украинцы мигрировали по стране, а часть выехала в эвакуацию за рубеж. Это повлияло на человеческие ресурсы банков. Впрочем, с задачей возобновления полноценной работы в отделениях банки тоже сумели справиться.

"COMINBANK максимально быстро мобилизовался и возобновил работу подавляющего большинства региональных отделений и сотрудников банка. Наш основополагающий принцип – сотрудники должны находиться на своих рабочих местах и ​​быть максимально включены в работу с клиентами. С начала апреля банк возобновил работу всех отделений в регионах, в которых это было возможно сделать, исходя из соображений безопасности. Сотрудники работают в офисах, проводят личные встречи с клиентами и партнерами", — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Первые полгода военного 2022 года пройдены украинскими банками достаточно неплохо, говорят эксперты. Но главное – как банки будут преодолевать возможные сложности во втором полугодии 2022 года, ведь, увы, война продолжает влиять на всех, и банки не исключение. Тем не менее, в банках Фокусу сообщили, что планы уже построены, а задачи – абсолютно понятны и уже на этапе реализации.

"Одной из основных задач для банка является постепенное погашение рефинансирования НБУ. По состоянию на 14 сентября 2022 года сумма выполненых обязательств по рефинансу составила 2,6 млрд грн, а до конца текущего года банк планирует погашение всех обязательств по рефинансированию. COMINBANK также планирует продолжать расширение и развитие региональной сети отделений. Важной задачей остается повышение и дальнейшее поддержание высокого уровня качества обслуживания за счет расширения перечня банковских продуктов и услуг, согласно потребностям рынка, повышения качества сервиса, предоставления конкурентных условий обслуживания", — резюмирует заместитель председателя правления COMINBANK Дмитрий Овсянников.

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