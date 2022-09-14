Вистояти та вийти в прибуток. Як банки України тримають економіку під час війни

Банки України адаптувалися до банківського бізнесу в умовах війни з Росією. Такі висновки зробили експерти Національного банку України, аналізуючи ситуацію в банках у другому кварталі 2022 року.

Related video

"Робота відділень банків у вільних та звільнених регіонах відновилася майже в повному обсязі. Обсяг коштів клієнтів у банках далі ріс, насамперед гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті, завдяки чому рівень ліквідності залишався високим, попри війну. Цей період визначений ростом ставок за гривневими депозитами. Чисті активи наблизилися до довоєнного рівня насамперед завдяки коштам в інших банках та вкладенням у депозитні сертифікати НБУ", — йдеться в "Огляді банківського сектора" Національного банку України.

Фокус з'ясував, чим живуть українські банки, і наскільки вигідні умови щодо депозитів вони пропонують клієнтам-фізособам.

Прибуток є. Які банки отримали прибуток за підсумками півріччя

У січні-червні 2022 року банки продемонстрували негативний фінансовий результат у сумі 4,6 млрд грн. У другому кварталі чистий збиток сектора досяг майже 4,5 млрд грн. Про це повідомив НБУ. За даними регулятора, темпи росту чистого відсоткового доходу сповільнилися з 35% у січні-лютому до 19% за березень-червень у річному обчисленні. Всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

"Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу склав 33,5 млрд грн, якщо порівняти з 23,5 млрд грн у другому кварталі 2021 року", — пояснюють експерти НБУ. І додають: прибуток банків "з'їли" значні обсяги відрахувань до резервів:

Під очікувані збитки через війну банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, з них у березні-червні — на 52,1 млрд грн.

"Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектора вперше за останні п'ять років. Резерви за кредитними збитками ростимуть і надалі. Щоб зберегти операційну ефективність, банки повинні пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належно показувати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектора", — вважає заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

Втім, за підсумками півріччя 47 банків із 68 отримали прибуток. Чистий прибуток таких банків досяг 10 млрд грн. У банках кажуть, що продовжують шукати можливості отримання прибутку.

"Попри складну ситуацію в країні, COMINBANK досяг досить високих показників у своїй діяльності. За перше півріччя 2022 року банк отримав прибуток у розмірі 60,9 млн грн, завдяки чому ввійшов до ТОП 20 найприбутковіших банків. Починаючи з 24 лютого, COMINBANK здійснив погашення рефінансування Національного банку України в розмірі 2,6 млрд грн. Також за підсумками першого півріччя 2022 року рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" підвищило довгостроковий кредитний рейтинг банку до максимально можливого рівня — "uaAAA", а портал Мінфін включив банк в ТОП 20 найстійкіших банків України", — зазначив у коментарі Фокусу заступник голови правління COMINBANK Дмитро Овсянніков.

[ + – ] Заступник голови правління COMINBANK Дмитро Овсянніков упевнений: банку вдалося отримати добрий результат за підсумками першого півріччя, і у другому півріччі банк продовжить стабільну роботу та розширення мережі відділень Фото: COMINBANK

Експерти впевнені: нинішні збитки банків — це, по суті, означає дуже хорошу ситуацію в самому банківському секторі.

"Чистий збиток сектора — 4,6 млрд грн. Це просто дуже мало. Є хороше слово "напрочуд", саме його варто вжити — напрочуд мало", — каже асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

ТОП 20 найприбутковіших банків за підсумками першого півріччя 2022*

ПриватБанк 6,284 млрд грн

УкрСиббанк 724,1 млн грн

Райффайзен Банк 628,5 млн грн

Банк Кредит Дніпро 383 млн грн

Південний 309,8 млн грн

Універсал Банк — 250,1 млн грн

Сітібанк 235,6 млн грн

ПУМБ 218,6 млн грн

Айбокс Банк 123,3 млн грн

Банк Восток млн грн

"Конкорд" 82,4 млн грн

"Кліринговий дім" 75,4 млн грн

Ідея Банк 72,1 млн грн

COMINBANK (КІБ) 60,9 млн грн

Кредобанк 58,4 млн грн

Банк Форвард 58,2 млн грн

Банк "Львів" 45,1 млн грн

Дойче Банк ДБУ 34,2 млн грн

Креді Агріколь Банк 30,7 млн ​​грн

СЕБ Корпоративний банк 29,9 млн грн

*дані НБУ

Ставкам — ріст. Які умови депозитних вкладів пропонують банки України

Одна з найважливіших подій фінансового сектора сталася в червні. Тоді НБУ підвищив облікову ставку із 10% до 25% річних. Це — певний сигнал ринку, що вартість ресурсів на ринку росте. Як раніше писав Фокус, у банках повідомили, що у зв'язку зі зміною облікової ставки відбудеться ріст ставок за депозитами для фізичних осіб. Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук у коментарі Фокусу повідомив, що ставки за депозитами для населення навряд чи наблизяться до облікової ставки через стійкий профіцит ліквідності банківської системи, і далеко не всі банки встановлять депозитні ставки близько 22-25% річних.

"Таких буде небагато, адже поки неясно, як довго НБУ утримуватиме облікову ставку на підвищених рівнях, є ймовірність, що через кілька місяців почнеться цикл її зниження", — вважає Костянтин Хведчук.

У результаті через два місяці після підвищення облікової ставки Нацбанком у багатьох банках України залишаються ставки на вкрай низькому рівні. Наприклад, у державних ПриватБанку та Ощадбанку ставка за шестимісячним вкладом у гривні — 5,5% річних, така сама ставка у ОТП Банку, Креді Агріколь Банку та у Правекс-Банку, а у ПУМБ та Кредобанку — 7% річних. Але є на ринку банки, де пропонуються вигідніші умови. Наприклад, у Банку Кредит Дніпро ставка за шестимісячним вкладом — 13% річних, а в ComInBank (КІБ) — 17,25% річних.

Умови депозитних вкладів у гривні в банках України

№ Банк Вклад на 3 місяці, ставка, % річних Вклад на 6 місяців, ставка, % річних Вклад на 12 місяців, ставка, % річних 1 ПриватБанк 4,50% 5,50% 6% 2 Ощадбанк 4,50% 5,50% 6% 3 Альфа-Банк 14% 14% 14% 4 ОТП Банк 5,25% 5,50% 5,50% 5 Креді Агріколь Банк 5,00% 5,50% 6,00% 6 ПУМБ 6,50% 7,00% 8,00% 7 Кредобанк 10,00% 7,00% 8,00% 8 Правекс-Банк 5,50% 5,50% 6,00% 9 Піреус Банк 9,00% 10,00% 10,00% 10 Форвард Банк 11,60% 8,40% 8,50% 11 COMINBANK (КИБ) 7% 17,25% 18,25% 12 Банк Кредит Дніпро 12% 13% 5% 13 А-Банк 10% 10,25% 9,50% 14 Універсал Банк (monobank) 4,50% 6% 7% 15 Восток 10% 11% 8,50%

Джерело: дані банків на 22 серпня 2022 року

Відкривають точки. Чому навіть у період війни банки розвивають мережі відділень

На початку війни більшість банків потрапили в ситуацію невизначеності та росту ризиків. Однак, попри складнощі, бізнес-процеси банків продовжували працювати навіть в екстремальних умовах, а рішення ухвалювали миттєво і в цілодобовому режимі.

"Комінбанк фактично з першого дня війни почав працювати в межах створеного заздалегідь плану відновлення діяльності — зібрано та розпочато роботу відповідних робочих груп, розроблено оперативні плани роботи, визначено основні подальші кроки. Зараз банк продовжує працювати та втілювати в життя розроблені плани, які оперативно доопрацьовують і коригують відповідно до теперішньої ситуації на ринку. Звичайно, після 24 лютого горизонт планування максимально звузився — фактично планування відбувається майже в режимі онлайн", — пояснює заступник голови правління COMINBANK Дмитро Овсянніков.

[ + – ] Нове відділення COMINBANK [ + – ] Нове відділення COMINBANK [ + – ] Нове відділення COMINBANK

За словами Дмитра Овсяннікова, банку вдалося розширити регіональну присутність, що пов'язано з необхідністю бути там, де знаходяться клієнти банку.

"Зараз склалася ситуація, коли великої важливості набули горизонтальні зв'язки в українській економіці, крім того, відбулася і продовжується помітна міграція бізнесів у межах країни. COMINBANK розуміє зазначені тенденції та прагне бути ближчими до своїх клієнтів, здійснювати підтримку вітчизняного бізнесу. З початку року банк збільшив мережу своїх регіональних підрозділів на 14 універсальних відділень", — каже Дмитро Овсянніков.

Війна стала випробуванням, зокрема, й для банківських співробітників. Адже наприкінці лютого-березня дуже багато українців мігрували у країні, а частина виїхала в евакуацію за кордон. Це вплинуло на людські ресурси банків. Втім, із завданням відновлення повноцінної роботи у відділеннях банки теж зуміли впоратися.

"COMINBANK максимально швидко мобілізувався і відновив роботу переважної більшості регіональних відділень і співробітників банку. Наш основний принцип — співробітники повинні знаходитися на своїх робочих місцях і бути максимально включені в роботу з клієнтами. З початку квітня банк відновив роботу всіх відділень у регіонах, в яких це було можливо зробити, виходячи з міркувань безпеки. Співробітники працюють в офісах, проводять особисті зустрічі з клієнтами та партнерами", — наголосив Дмитро Овсянніков.

Перші пів року воєнного 2022 року українські банки пройшли досить непогано, кажуть експерти. Але головне — як банки долатимуть можливі складнощі у другому півріччі 2022 року, адже, на жаль, війна продовжує впливати на всіх, і банки не є винятком. А проте, у банках Фокусу повідомили, що плани вже побудовані, а завдання абсолютно зрозумілі і вже на етапі реалізації.

"Одним з основних завдань для банку є поступове погашення рефінансування НБУ. Станом на 14 вересня 2022 року сума виконаних зобов'язань щодо рефінансу склала 2,6 млрд грн, а до кінця цього року банк планує погашення всіх зобов'язань щодо рефінансування. COMINBANK також планує продовжувати розширення та розвиток регіональної мережі відділень. Важливим завданням залишається підвищення та подальша підтримка високого рівня якості обслуговування внаслідок розширення переліку банківських продуктів та послуг, відповідно до потреб ринку, підвищення якості сервісу, надання конкурентних умов обслуговування", — резюмує заступник голови правління COMINBANK Дмитро Овсянніков.

Важливо