"Молочка" дорожает: в Украине за год повысились цены практически на все молочные продукты

Не повысились цены только на питьевой йогурт, который стоит даже дешевле, чем в прошлом году.

В Украине за год подорожали почти все молочные продукты, сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ). Специалисты ассоциации провели мониторинг "молочки" в последнюю декаду сентября и составили свои прогнозы относительно ситуации на внутреннем рынке.

"Дальнейший рост цен на молочные продукты ожидается в октябре из-за недостатка молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен", — подчеркнул аналитик АПМ Георгий Кухалейшвили.

По мнению специалистов ассоциации, если молочные продукты продолжат существенно дорожать в перспективе, то это может привести к сокращению их потребления украинцами, поскольку их платежеспособность остается ограниченной в условиях войны.

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на конец сентября в среднем стоит 40,45 гривен за литр, что на +7% больше по сравнению с прошлогодним периодом.

по состоянию на конец сентября в среднем стоит 40,45 гривен за литр, что на +7% больше по сравнению с прошлогодним периодом. Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 50,91 гривен за литр, что на +3,16% дороже, чем в прошлом году.

в разной таре в среднем стоит 50,91 гривен за литр, что на +3,16% дороже, чем в прошлом году. Сметана жирностью 15% в разной таре в конце сентября в среднем стоила 110,73 гривен за литр. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на +16%.

в разной таре в конце сентября в среднем стоила 110,73 гривен за литр. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на +16%. Цена на йогурт питьевой в среднем даже снизилась на -0,53% по сравнению с прошлогодней ценой.

в среднем даже снизилась на -0,53% по сравнению с прошлогодней ценой. Творог кисломолочный жирностью 9% стоил 187,70 гривен за килограмм. Продукт подорожал на +8,93%.

стоил 187,70 гривен за килограмм. Продукт подорожал на +8,93%. Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 350,09 гривен за килограмм, что на +14,87% дороже чем в прошлом году.

Эксперт отметил, что неоднозначная ситуация сложилась на рынке украинских сыров. С одной стороны, подешевели сыры "Украинский" и "Маасдам". С другой стороны, цены на сыры "Гауда" и "Моцарелла" продолжили идти вверх.

Однако в октябре темпы роста цен на молоко пастеризованное, кефир, йогурт питьевой, сливочное масло жирностью 73% в определенной степени сократились по сравнению с сентябрем 2023 года. Вероятно, перерабатывающие предприятия воздерживаются от существенного повышения цен на ряд молочных продуктов, несмотря на увеличение себестоимости производства, чтобы не потерять потребителей", — заключает Кухалейшвили.

По мнению аналитика, вероятными причинами подорожания почти всех молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину украинцев, по сравнению с прошлым годом является рост расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения его производства из-за сильной жары в июле — августе этого года и сокращение поголовья скота после полномасштабного вторжения России.

Напомним, сочетание фруктов и молока может показаться привлекательным, но оно может иметь некоторые весьма неблагоприятные последствия для организма.

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