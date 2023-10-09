На пороге перемен: почему рынок земли в Украине резко оживет в 2024 году

На рынке земли в 2024 году произойдут серьезные изменения, поскольку станет еще больше желающих иметь землю в собственности.

Рынок земли в Украине работает несмотря на войну. Причем эксперты считают, что уже через несколько месяцев покупать земельные участки в Украине будут еще активнее. Об этом рассказал в ходе брифинга в Медиацентре "Укринформ" руководитель цифрового ведомства Министерства аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

По его словам, всплеск активности произойдет уже в 2024 году на фоне того, что с 1 января в Украине рынок земли откроют для юридических лиц. Сейчас покупать землю могут только физические лица, но всего до 100 гектаров "в одни руки". А юрлицам разрешат покупать до 10 тысяч гектаров.

"Выйдут на рынок те, кто долго ждет – юридические лица, желающие иметь землю в собственности, чтобы иметь возможность развивать длительные инвестиционные проекты. Это, конечно, повлечет за собой рост цены", – объяснил он.

Председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко тем временем рассказал, что с момента открытия рынка земли в 2021 году процесс купли-продажи земельных участков в Украине идет не очень активно.

Так, к нему присоединились всего 1% сельскохозяйственных земель. Но когда спрос на земельные угодья повысится и вырастут цены, предложений на рынке станет больше, считает Макаренко.

"В 2021 году за первые полгода работы рынка земли было выпущено в обращение более 100 тысяч гектаров. Когда в 2022 году началась полномасштабная война рынок, конечно, просел и в обращение было выпущено 69 тысяч гектаров. В 2023 году по состоянию на октябрь мы уже видим, что уже почти 80 тысяч гектаров реализовано, показатели приближаются к довоенным", – рассказал председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко.

Где в Украине сейчас самая дорогая земля

Спрос на землю, а соответственно и цена, в 2023 году держатся на высоком уровне в трех регионах страны. А именно:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Тернопольской.

Так, в Ивано-Франковской области за гектар земли придется заплатить почти две тысячи долларов, а во Львовской — 1 450 долларов. В Тернопольской области гектар земельного участка стоит в пределах 1 400 долларов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что нужно для того, чтобы купить или арендовать участок земли во время войны в Украине. Также на днях в Нацбанке объяснили, что сейчас происходит с инфляцией.