Наживаются даже во время войны: как мошенники обманывают украинцев, — опрос

По информации НБУ, злоумышленникам удалось адаптировать свои схемы под актуальную ситуацию в стране. Теперь они обманывают граждан, притворяясь банками или обещая разную финансовую помощь в беде.

Мошенники с начала полномасштабной войны обманули 11% украинцев. Чаще всего они обманывают граждан, когда те продают или покупают товары в интернете. Об этом свидетельствуют данные опроса, который Национальный банк Украины (НБУ) провел совместно с Опендатабот.

Отмечается, что опрос прошли почти 113 тысяч граждан. В итоге оказалось, что каждый девятый опрошенный (11%) становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.

"Преступники адаптировали мошеннические схемы под настоящее время и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций", – сказано в сообщении.

Также во время опроса выяснилось, что чаще всего жертвами преступников становятся:

молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных);

люди старше 65 лет (11,5%).

У около трети опрошенных мошенникам удалось выманить почти 500 гривен, еще четверть отдавала злоумышленникам по 5 тысяч гривен.

Большинство мошеннических случаев случались во время покупки или продажи товаров онлайн – 52,7%. Второе по популярности место занимает такой вид мошенничества, как фишинговые ссылки – 18,6%.

Далее в списке самых распространенных схем, которыми пользуются злоумышленники – взлом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

"Большинство случаев, когда граждане теряют свои деньги, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", – добавил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Напомним, 8 октября Фокус рассказывал о новой схеме, которую придумали мошенники для выманивания денег у украинских беженцев. Так, по словам украинского журналиста Максима Багинского, жертвой мошенников уже стала многодетная украинка, которая сейчас проживает на территории Канады.

К слову, 7 октября отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области сообщал о "гадалке" и "целительнице", которой с помощью обмана удалось отобрать у женщины почти два миллиона гривен.