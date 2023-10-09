Рекордный урожай гречки в Украине: как изменятся цены после сбора

Как сообщили в Минагрополитики, аграрии увеличили площади посева гречихи и добились высокой урожайности. Однако пока преждевременно говорить о том, что гречка на прилавках в магазинах для конечных потребителей подешевеет.

В Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи. Это должно повлиять и на цены: популярная среди украинцев крупа может подешеветь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Как отмечается, по состоянию на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тысячи тонн гречки, при этом сбор урожая еще не окончен. В 2022 году аграриям удалось собрать 148 тысяч тонн.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий объяснил, что весной этого года сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречки на 20 тысяч гектаров, до 141,5 тысячи гектаров. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

"По урожайности у нас тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, в прошлом году, из примерно такой же доли площадей, урожай составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки", — отметил он.

Замминистра добавил, что рекордный урожай должен поспособствовать снижению конечных цен на гречку. Помешать этому может только фактор дорогостоящей доработки, логистики и упаковки.

Сколько гречка стоит сейчас

По данным на сайте Минфина, большие сети украинских супермаркетов в октябре продавали килограмм гречки по следующим ценам:

Metrо — 32,90 гривен;

Novus — 37,19 гривен;

Auchan — 30,90 гривен;

Varus — 42,40 гривен.

Средняя цена на гречку в сентябре составляла 43,83 гривен за килограмм, а вот в октябре показатель средних цен снизился до 35,85 гривен.

Напомним, НБУ и эксперты прогнозируют замедление инфляции до конца года. По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, неожиданные скачки цен на отдельные продукты, как это было, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года тоже маловероятны.

Также отметим, что аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года.

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