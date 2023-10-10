Выплаты привяжут к семейному доходу: какие изменения ожидают социальную помощь в Украине

В Кабмине готовят законопроект о переформатировании социальной помощи. Выплаты хотят отвязать от прожиточного минимума. По замыслу, новая социальная помощь будет зависеть только от базового дохода семьи. В случае введения изменений объем государственной помощи могут уменьшить.

В 2024 году в Украине может появиться новый вид социальной помощи, который не будет зависеть от прожиточного минимума — его будут высчитывать на основе базового дохода семьи. Об этом недавно в интервью сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович. По ее словам, реальный прожиточный минимум в Украине составляет более 6 тыс. грн. Однако, как известно, номинально он составляет 2589 грн в месяц, и 2684 для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2023-го). От этого показателя зависят, в частности, следующие выплаты:

на ребенка, над которым установлена опека или попечительство;

матерям-одиночкам;

государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

пособие по беременности и родам;

пособие по безработице;

помощь малообеспеченным семьям;

социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Есть ряд отягчающих факторов, которые сегодня не позволяют реально увеличивать прожиточный минимум, говорит министр Жолнович. Поэтому в ведомстве планируют переформатировать помощь по бедности так, чтобы она не была привязана к прожиточному минимуму, а начислялась в соответствии с базовым доходом семьи.

"Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тех же 6 тыс. грн, потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые потребности. Если есть семья из трех человек — мама, папа, ребенок, то мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это конечно 100%, потому что на ребенка расходы будут немножко больше, если это человек с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это также 100%", — сказала Оксана Жолнович.

По замыслу правительства, базовая величина на одного члена семьи составит 100%, для второго — 70%. Фото: The Sun

То есть, в зависимости от категории, человеку будут начислять 100% или 70% этого базового дохода. "Тогда складываем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли на каждого такой базовый доход. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", — пояснила министр.

Уменьшить помощь за счет тех, кто в ней не нуждается: какова цель нового подхода

Устанавливать социальные доплаты, исходя из дохода не лица, а домохозяйства, — идея не новая, рассказал Фокусу экономист Олег Пендзин. Ее давно обсуждали депутаты комитета соцзащиты ВРУ. Кроме того, дискутируется идея отойти от выплат по статусу и перейти на выплаты по персональным особенностям.

Цель нововведения — сократить расходы на соцпомощь за счет тех, кто в ней не нуждается

"Например, есть чернобыльцы, — продолжает Пендзин, — независимо от того, в каком они состоянии здоровья, какие потребности — как представители социальной группы получают выплаты по статусу. То есть они получают перечень льгот, исходя из статуса, но в пределах статуса люди могут иметь разные потребности, — а выплата одинаковая".

Такие новации призваны сделать помощь максимально адресной и справедливой через учет реальных потребностей в помощи. "Обычно учет совокупного дохода семьи позволяет более эффективно понять потребность домохозяйства или семьи в помощи. Это позволит скорректировать предоставление такой помощи в сторону ее уменьшения для тех, кто в ней не нуждается. Но в то же время, возможно, будет ряд домохозяйств, где такая помощь будет начисляться в большем объеме", — рассказал Фокусу финансовый эксперт Ярослав Жалило.

О каких именно суммах может идти речь, сказать сложно — пока Минсоц не обнародовал законопроект, ведь работа над ним в правительственных кабинетах продолжается. "Надо смотреть, как будет рассчитываться этот вид помощи, какие критерии назначения", — рассуждает Жалило.

Новая соцпомощь — уже в 2024? Реально ли провести реформу выплат во время войны

Оксана Жолнович не уточнила, когда именно введут новую соцпомощь, поскольку все зависит от скорости прохождения соответствующей инициативы в парламенте. Если это произойдет быстро, с июля 2024 года можно было бы ввести инициативу, добавила министр.

По мнению экспертов, маловероятно, что нововведения введут в следующем году. Ведь речь идет о кардинальном изменении подходов к соцвыплатам

Однако, по мнению экономиста Олега Пендзина, то, что в следующем году проведут такую реформу, крайне маловероятно. "В 2024-м это точно внедряться не будет, потому что это полный пересмотр подходов к социальным выплатам. Домохозяйства должны становиться основным плательщиком налога. Не думаю, что во время войны это будет кто-то менять", — отметил эксперт.

Олег Пендзин добавил, что существует немало рисков для внедрения новой правительственной инициативы. "Первый вопрос — кто будет входить в это домохозяйство? Во-вторых, кто будет брать на себя ответственность платить налоги в пределах всех членов домохозяйства? Третий момент — домохозяйство и семья — как они корреспондируют между собой — есть частые случаи, когда люди ведут совместное хозяйство, но у них свои доходы, свои бюджеты. Эта идея — слишком сырая", — резюмировал экономист.

Выплаты и государственный бюджет. Какие расходы на социальную сферу запланированы на 2024 год

В 2024 году правительство планирует повысить размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 12,8% — до 2920 грн. Вместе с тем, также правительство закладывает двукратное повышение минимальной зарплаты: 7100 — с 1 января и 8000 грн — с 1 апреля. Согласно правительственному проекту государственного бюджета на следующий год, на 5% по сравнению с нынешним годом, увеличены расходы на Министерство социальной политики.

Учет совокупного дохода семьи позволит лучше понять реальную потребность семьи в помощи, говорят специалисты

Смета ведомства сейчас (до внесения изменений, ведь законопроект все еще на рассмотрении в парламенте, где будут вносить изменения в документ и его приложения) составляет 469,7 млрд грн. В частности, средства социальной сферы в 2024 году направят на:

социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (лица с инвалидностью с детства, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, поддержка внутренне перемещенных лиц) — 88,7 млрд грн. Сумма на 2,6 млрд грн больше, чем в этом году;

субсидии, компенсации за приобретение твердого топлива — 49,9 млрд грн (что на 12 млрд больше, чем в 2023-м);

соцзащиту детей и семьи — 27,6 млрд грн (+786 млн грн);

социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью — 5,9 млрд грн (+2,4 млрд грн).

Кроме того, правительство планирует в следующем году проиндексировать пенсии по новой бальной системе. В результате выплаты могут вырасти у тех пенсионеров, которые давно вышли на заслуженный отдых, однако получали меньше тех, кто имеет тот же стаж, но вышел на пенсию относительно недавно.