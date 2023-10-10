Цены на газ в Украине резко выросли: что происходит

Средняя стоимость "голубого топлива" в Украине подорожала почти на 20%, но в целом за последний год снизилась в 2,7 раза.

В Министерстве экономики подсчитали уровень фактической цены для реализации природного газа в Украине за сентябрь 2023 года. По данным ведомства, стоимость находится на уровне 14 850 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 18,8% больше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно статистики, "голубое топливо" дорожает третий месяц кряду. Но в целом за последний год стоимость снизилась в 2,7 раза. Цена на газ, по данным ведомства, с марта 2022 года менялась так:

март — 29,391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35,933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров;

май 2023 — 11 164 грн/тыс. кубометров;

июнь 2023 — 10 743 грн/тыс. кубометров;

июль 2023 — 10 833 грн/тыс. кубометров;

август 2023 — 12 500 грн/тыс. кубометров;

сентябрь 2023 — 14 850 грн/тыс. кубометров.

"Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр", — отметили в Минэкономики.

Что с добычей газа в Украине во время войны

В конце августа стало известно, что специалисты АО "Укргаздобыча" завершили испытания поисковой скважины на одном из новых участков. Запасы месторождения, по предварительным оценкам, составляют около 1 миллиарда кубических метров газа.

А уже 28 сентября в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, что в нашей стране заработали еще пять скважин, благодаря чему газовики ежедневно добывают 500 тысяч кубометров газа дополнительно.

В компании отметили, что четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях, которым уже 45-55 лет. А пятая скважина – совершенно новая.

Ранее Фокус рассказывал, сколько газа накопила Украина и хватит ли запасов на отопительный сезон. Также напомним, что Украина впервые в истории собирается пройти осенне-зимний период без импортного газа.